港足｜吳宇曦大港腳開齋助港隊2:0挫蒙古 盧比度「坐正」即取開門紅

港隊周五晚香港大球場主場對蒙古友賽，今戰亦是同日下午宣佈「坐正」的盧比度以主教練身份的首戰，而今戰港隊亦憑祖連奴開記錄，加上吳宇曦大港腳開齋，助港隊以2:0擊敗蒙古，亦今Chino取得開門紅。

港隊今戰亦較為主動，僅6分鐘即有收穫，馬希偉接應艾華頓精妙直傳引出龍門後橫傳，祖連奴接應後控定起腳射入空門，為港隊打開記錄，僅過3分鐘再有安永佳接應祖連奴傳中可惜頂偏，而11分鐘蒙古亦有機會，米積杜治禁區接應頭鎚攻門，但被龐焯熙撲出，其後港隊雖保持攻勢但未能再開記錄，保持一球優勢返回更衣室。

易邊後初段安永佳接應頂入，但球證指犯規在先入球無效，其後港隊雖攻勢不斷但始終未能再下一城，直至81分鐘吳宇曦禁區頂被拉跌駁得罰球，親自操刀主罰射中眉底彈入，為港隊射成2:0，僅過5分鐘再李小恆抄截後單刀，控定後窄角度起腳但被擋出，最終港隊以2:0擊敗蒙古，為盧比度這位新任主帥打開勝門。

記者/攝影:魏國謙