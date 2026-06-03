世界盃｜ 舒利亞籲杜曹棄用比寧咸 力撐維拉奪冠功臣羅渣士擔正10號位

英格蘭國家隊即將出戰美加墨世界盃，26人大軍的球衣號碼日前公布，效力皇家馬德里的比寧咸（Jude Bellingham）將繼續披上象徵核心的10號戰衣。不過，英格蘭傳奇射手舒利亞（Alan Shearer）卻大唱反調！他強烈建議領隊杜曹（Thomas Tuchel）在正選陣容中「棄用」比寧咸，改由剛帶領阿士東維拉勇奪歐霸盃冠軍的23歲新星摩根羅渣士（Morgan Rogers）出任進攻中場，認為後者目前更具擔正資格。

舒利亞籲杜曹棄用比寧咸。路透社

舒利亞籲杜曹棄用比寧咸。美聯社

比寧咸受傷患困擾 羅渣士強勢崛起



在世界盃分組賽面對克羅地亞、加納及巴拿馬的硬仗前，曾為英軍上陣63場轟入30球的舒利亞，對中場線的排陣有著獨特見解。他屬意的「最值得信賴」中場鐵三角為羅渣士、艾利洛安達臣（Elliot Anderson）及迪格蘭賴斯（Declan Rice）；而前鋒線則由哈利卡尼（Harry Kane）、布卡約沙卡（Bukayo Saka）及拉舒福特（Marcus Rashford）擔綱。



舒利亞在接受《太陽報》訪問時解釋了這個大膽的提議：「就目前的情況來看，羅渣士的狀態或許稍微佔優。我的意思是，比寧咸今季在皇馬經歷了一兩次傷患問題，而羅渣士則把握住機會，表現得非常出色。所以，我認為應該由羅渣士正選上陣，然後我們再看看比寧咸的情況。」

舒利亞籲杜曹棄用比寧咸改由摩根羅渣士出任進攻中場。美聯社

他對這位維拉新星讚不絕口：「羅渣士真的太棒了，他是個極具天賦的小伙子。他憑實力贏得了參加世界盃的權利，我非常欣賞他的踢法和態度。」



杜曹有能力駕馭大牌球星



舒利亞同時指出，現代足球的賽制與他當年出戰1998年法國世界盃時已大不相同。他解釋：「第一場比賽的正選11人，絕對不會是踢足整個賽事的11人。如果在極端天氣條件下要輪換陣容，甚至要將大牌球星放在後備席，我相信杜曹絕對有能力處理妥當。這將需要一整支球隊的努力來應對這屆賽事。」

英格蘭大軍球衣號碼

號碼 球員

1 比克福特

2 安斯干沙

3 歷高奧萊利

4 迪格蘭賴斯

5 史東斯

6 馬克古希

7 布卡約沙卡

8 艾利洛安達臣

9 哈利卡尼

10 祖迪比寧咸

11 拉舒福特

12 利夫拿文度

13 甸恩軒達臣

14 佐敦軒達臣

15 丹般恩

16 明奈

17 摩根羅渣士

18 安東尼哥頓

19 奧尼屈堅斯

20 馬度亞基

21 伊比爾治伊斯

22 艾雲東尼

23 查福特

24 列斯占士

25 迪積史賓斯

26 昆沙