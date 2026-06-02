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英冠｜修咸頓指使實習生蒐集情報 「你是傳奇，主帥非常喜歡」

足球世界
更新時間：08:04 2026-06-02 HKT
發佈時間：08:04 2026-06-02 HKT

修咸頓因「間諜門」被逐出英冠升級附加賽，兼來季扣4分。仲裁委員會公布裁決書，其中有WhatsApp對話顯示，主帥艾卡特對於實習生蒐集的情報「非常喜愛」。委員會形容修咸頓的行為是「由上至下蓄意策劃⋯⋯初級員工被迫執行他們認為至少在道德上有問題的行動，譴責被視為適當的處分」。

「你是傳奇，主帥非常喜歡」

修咸頓首宗被處分的事件，發生於12月底不敵牛津聯前。一名初級分析實習生被派往觀察牛津聯訓練，並將更新消息、照片和視頻發送給修咸頓教練團隊，其後收到一條訊息：「你是傳奇，主帥非常喜歡。」但艾卡特表示他沒有觀看相關片段，並聲稱這對備戰沒影響；修咸頓最終以1：2落敗。這名實習生表示：「我沒有拒絕這個選項，也沒有機會說不。我是實習生，只是按照指示行事。」

修咸頓主帥艾卡特在間諜門中扮演重要角色，但班主表示不會解僱他。法新社
修咸頓主帥艾卡特在間諜門中扮演重要角色，但班主表示不會解僱他。法新社
修咸頓被逐出升班附加賽，來季要扣4分。法新社
修咸頓被逐出升班附加賽，來季要扣4分。法新社

要求借用球衣偷看葉士域治訓練

同一名實習生在被要求觀察葉士域治訓練時，表達了他的憂慮，但他被告知「主帥堅持必須派人去」。修咸頓的一名分析員甚至詢問，能否借用對方的球衣前往觀察。葉士域治整個訓練課的片段隨後被送回修咸頓，艾卡特聲稱他以為是對方主動提供片段。

實習生被發現後即删LinkedIn

至於鬥米杜士堡一役，主帥艾卡特希望敵軍中場希頓赫尼能否上陣。實習生再度被派去偷看敵軍操練，球會為他預訂機票和住宿，並展示了敵車訓練基地的無人機航拍片段；這名實習生再度對被要求執行監視任務表示擔憂。他躲在米德斯堡訓練場地外的一棵樹後，向同事發送了3段訓練片段，這些片段隨後被轉交至艾卡特手上。實習生其後被發現，他迅速離開，但仍被追上並被要求刪除片段。實習生其後他在附近的高爾夫球會換衫，並刪除了自己在LinkedIn的個人資料，因為他擔心米杜士堡會查出他的身份。

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