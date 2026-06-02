英超｜車路士或出售加拿祖止蝕 4支意甲隊有興趣

阿歷真度加拿祖由曼聯轉會車路士僅1年，便可能面臨迅速離隊的命運。這名阿根廷翼鋒轉會後的表現未如預期，促使「藍戰士」探討出售他可能，據稱意大利多間頂級球會已對此表示關注。

加拿祖在車路士的表現一般。法新社

加拿祖未能在車路士企穩正選。法新社

加拿祖去年夏天以約4700萬歐元轉投車路士，曼聯擁有10%的未來轉售分成條款。但他在車路士於各項賽事中僅攻入8球，其中英超和歐聯各只有1球。根據《goal.com》形容，令車路士感到沮喪的，不只是入球少，更有整體表現不穩定，令他在陣中地位每況愈下。

拿玻里早有意收購

儘管在英格蘭表現掙扎，加拿祖在意大利的身價依然不低，當地普遍認為他仍具備頂級潛力。拿玻里長期對他青睞有加，干地早前曾將他視為基華拉斯基利亞的理想接班人，惟曼聯當時開價高達7000萬歐元，令拿玻里卻步。據報拿玻里並非唯一有興趣的球會，祖雲達斯、AC米蘭和羅馬均已透過中間人收到關於這名翼鋒的資料。

可是，假如車路士堅持收回一年前支付的全部4700萬歐元，加拿祖轉戰意甲的可能將大減。意甲頂級球會的財政限制，令羅馬和AC米蘭等球隊不願為一名剛度過失意賽季的球員付出過高代價，而是更傾向以更優惠的條款談判，但目前車路士對於出售加拿祖，採取願意聆聽報價的態度。