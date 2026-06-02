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英超｜史洛特公開信表心聲 「與利物浦的連結超越足球本身」

足球世界
更新時間：06:46 2026-06-02 HKT
發佈時間：06:46 2026-06-02 HKT

被利物浦解僱的史洛特，在《利物浦迴聲報》發公開信向球迷表心聲，表示「與利物浦的連結超越足球本身」。

史洛特日前被利物浦解僱，距離他領軍奪得英超冠軍僅事隔1年，然而翌季表現下滑，球隊最終以第5名的完成剛過去的一季，驚險地取得最後一張歐聯入場券。

史洛特在《利物浦迴聲報》上以公開信的形式，向球迷表達心聲，表示奪得英超冠軍「無比特別」。他寫道：「我們之間的連結超越了足球本身，超越了晏菲路燈光下的歐戰夜，也超越了響起《You'll Never Walk Alone》的聲音。你們從一開始就讓我感到賓至如歸，並在這段旅途上給予我支持，我永遠珍惜。」

史洛特被利物浦解僱。路透社
史洛特被利物浦解僱。路透社
史洛特帶領利物浦贏得英超冠軍，但翌季僅以第5名衝線。路透社
史洛特帶領利物浦贏得英超冠軍，但翌季僅以第5名衝線。路透社
沙拿與史洛特曾鬧不和。路透社
沙拿與史洛特曾鬧不和。路透社

提及勝利巡遊意外和祖達離世

他又提及在勝利巡遊時，有人在市中心駕車衝入慶祝的球迷中，造成134人受傷的事：「我有幸目睹你們展現出的同情心和團結精神，這種團結多次帶領這座城市渡過難關。」利物浦今季又經歷了迪亞高祖達車禍離世，史洛特形容「利物浦大家庭展示出的愛、同情和支持非凡，球迷向這名球員致敬的方式，將永遠留在我心中」。

向職球員及班主致意

除向球迷致謝外，史洛特亦向職球員和班主致意：「與大家共事是我的榮幸，利物浦第20個聯賽冠軍屬於我們所有人，將永遠是球會歷史上重要的一頁，我們都應該為此感到自豪。我滿懷信心地離開，相信前路充滿希望。改變是足球的一部分，但我知道這家球會，將繼續讓愛戴的人們引以為傲。」

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