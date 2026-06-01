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英超｜鐵人告別綠茵場！40歲占士米拿宣佈掛靴 寫下658場英超上陣神話

足球世界
更新時間：17:22 2026-06-01 HKT
發佈時間：17:22 2026-06-01 HKT

英格蘭名將占士米拿（James Milner）今日在社交媒體發文宣布退役，結束他長達24個賽季的職業生涯。這位以658場寫下英超歷史最高上陣紀錄的40歲名將，在告別信中不僅向所有效力過的球會及家人致敬，更特別點名感謝沿途支持甚至給予他挫折的球迷，強調自己將帶著無比的自豪與感恩，告別這個給予他一切的綠茵場。

是時候結束這段做夢也想象不到的旅程

這位全能中場香港時間今日（1日）下午在社交媒體發表聲明宣布退役，強調現在是高掛球靴的最佳時機。米拿在聲明中難掩激動之情：「在英超征戰了24個賽季之後，感覺現在是結束我球員生涯的合適時機。」
他回顧自己不可思議的足球之旅時表示：「從16歲為我從小支持的列斯聯上演首秀，並成為英超最年輕的入球者，到去年經歷傷病連腳都無法抬起，再到重返賽場，以40歲之齡協助白禮頓歷史性地第2次晉身歐洲賽事，我做夢也想不到會經歷這樣的一段旅程。」

聲明點名感激各球會、球迷和家人

對於一路上幫助過他的人，米拿充滿感激，直言能夠代表多家球會作賽是「難以置信的特權」。他特別提到與球迷和家人的深厚羈絆：「對於球迷，謝謝你們。支持我走過每一步的人，你們的鼓勵對我的意義超乎想像。而對於那些沿途曾給予我挫折和批評的人，我也要說聲謝謝 — 你們都參與其中，讓這段旅程變得難忘，並塑造了現在的我。」
在感謝家人的無私奉獻後，米拿總結道：「我帶著無比的自豪、感激和將伴隨我餘生的回憶離開這項運動。足球給予我的遠比我想像的要多得多。」

曾效力多間球會 為英超上陣次數最多球員

在漫長的職業生涯中，占士米拿的足跡遍佈英格蘭各大球會。他先後效力過列斯聯、紐卡素、阿士東維拉、曼城、利物浦以及白禮頓，期間更曾短暫外借至史雲頓1個多月。 米拿在2026年2月正式打破由巴利（Gareth Barry）保持的紀錄，最終將英超歷史最多上陣次數的里程碑定格在史無前例的658場。 
除了驚人的出場紀錄，米拿的榮譽榜同樣星光熠熠。他曾3次捧起英超冠軍獎盃（兩次隨曼城、1次隨利物浦），並贏得過1次歐洲聯賽冠軍盃、兩次足總盃、兩次聯賽盃以及1次國際足協世界冠軍球會盃。國家隊方面，他共為英格蘭大國腳上陣61次，曾代表「三獅軍團」出戰2010年和2014年兩屆世界盃，以及2012年和2016年兩屆歐洲國家盃。

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