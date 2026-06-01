歐聯｜PSG凱旋返國鐵塔下球迷瘋狂慶祝 隊長馬昆奴斯霸氣豪言：兩連霸是傳奇

巴黎聖日耳門（PSG）在歐洲聯賽冠軍盃決賽擊敗阿仙奴，成功達成歐聯兩連霸偉業！這支法甲霸主在周日帶著「大耳盃」從布達佩斯凱旋回國，隨即受到巴黎球迷及官方的熱烈歡迎。在艾菲爾鐵塔下，數以萬計的球迷陷入狂歡；隊長馬昆奴斯（Marquinhos）更霸氣宣告，連續兩年稱霸歐洲的成就，已讓球隊升格為「傳奇」。



戰神廣場萬人空巷 巨型屏幕重溫奪冠時刻



在決賽擊敗阿仙奴的翌日，由領隊安歷基（Luis Enrique）帶領的PSG大軍載譽歸來。無數球迷湧到艾菲爾鐵塔附近的戰神廣場（Champ de Mars），迎接這支兩度登頂歐洲的王者之師。

現場設置了巨型屏幕，讓球迷再次重溫決賽的驚險時刻：從阿仙奴前鋒夏維斯（Kai Havertz）先開紀錄，到金球獎得主奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）扳平比數，再到激戰120分鐘後，最終在殘酷的極刑大戰中勝出，現場氣氛被推至最高潮。

馬昆奴斯盡顯大將之風：做兩次是傳奇



身為球隊隊長兼防線核心的馬昆奴斯，在奪冠慶典上，馬昆奴斯發表了霸氣十足的勝利宣言：「能做到一次，是創造歷史；能做到兩次，就是成就傳奇。」



總統接見再添榮耀



PSG的巡遊隊伍隨後獲得了法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的親自接見，並移師至主場王子公園體育場（Parc des Princes）向公眾展示歐聯獎盃。對於這支巴黎豪門而言，來季的新挑戰將是保持水準、捍衛錦標，甚至衝擊歐聯三連霸的史詩級成就。

