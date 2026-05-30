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英超｜「轉會大神」羅馬諾爆料 利物浦決定炒掉領隊史洛特

足球世界
更新時間：19:40 2026-05-30 HKT
發佈時間：19:40 2026-05-30 HKT

利物浦帥位再度震盪！據「轉會大神」羅馬諾（Fabrizio Romano）獨家披露，利物浦高層已做出決定，與領隊史洛特（Arne Slot）分道揚鑣。這位荷蘭教頭在晏菲路的執教生涯僅維持了兩季，便因在剛剛結束的2025-26球季戰績未達預期，慘遭紅軍無情開刀。

聯賽僅排第五成被炒導火線

史洛特領軍利物浦在過去一季的表現極其動盪，球隊在英超賽場表現令人失望，最終只能以第五名衝線。雖然這個名次仍足以讓他們在下季改制後的歐聯（UCL）賽場佔得一席之地，但對於習慣了爭冠的紅軍擁躉及高層而言，這顯然是一份不合格的成績表。
利物浦經歷顆粒無收的一季，最終成為了史洛特下課的直接導火線。羅馬諾指出，利物浦董事會認為球隊需要一個全新的方向與更有魄力的掌舵人，以迎接來季更嚴酷的挑戰，因此決定在季後迅速採取行動，終止雙方的合作關係。

伊拉奧拿成新帥熱門 紅軍今夏面臨大洗牌

隨著史洛特的黯然下課，利物浦今夏將迎來近年最大規模的大洗牌。羅馬諾又透露，將離任般尼茅夫領隊的伊拉奧拿(Andoni Iraola)成為紅軍新帥熱門人選。除了帥位懸空外，陣中多名奪冠功臣包括埃及神鋒穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）、左閘安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）以及中堅伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konate）亦已落實離隊。

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