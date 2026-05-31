世界盃2026‧列強點評｜新晉射手穆罕默德艾穆拉 領軍阿爾及利亞爭小組次名

阿爾及利亞之前4次出戰世界盃決賽周，最佳成績是16強。今屆美加墨世界盃，他們以爭取隊史首場決賽周淘汰賽勝仗為目標。阿爾及利亞身處的J組，衛冕的阿根廷成首名出線熱門，阿爾及利亞要與奧地利爭次名出線。效力禾夫斯堡的前鋒穆罕默德艾穆拉於外圍賽狂轟10球，他將取代隊長馬列斯肩責阿爾及利亞「數胡」重任。

阿爾及利亞編入J組。法新社

穆罕默德艾穆拉(右)是阿爾及利亞外圍賽首席射手。法新社

阿爾及利亞之前4次出戰世界盃決賽周，於1982、1986、2010三屆同樣在分組出局，直至2014巴西世界盃於分組賽勝和負各一，以次名晉級16強，可惜於16強被當屆冠軍德國淘汰出局。故今屆賽事他們的目標先於分組出線，再力爭隊史決賽周淘汰賽首勝。

隊長馬列斯以38個入球位列阿爾及利亞隊史次席射手，但他已年屆35狀態正在下滑，外圍賽只有1個入球和3次助攻進帳，陣中的首席射手位置已被隊友穆罕默德艾穆拉取代。此子於外圍賽狂轟10球加4次助攻，國際賽累積19球並列隊史射手榜第9位。而他效力的禾夫斯堡剛於德甲降班，他為尋求更好發展務必在今屆世界盃爭取表現。

而J組以衛冕的阿根廷實力一枝獨秀之外、世界排名28的阿爾及利亞與排24的奧地利實力相若，而排63的約旦實力稍遜，故阿爾及利亞要與奧地利爭次名出線。



阿爾及利亞世界盃J組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手

17-06 早上9:00 阿根廷

23-06 早上11:00 約旦

28-06 早上10:00 奧地利

阿爾及利亞焦點球員

馬列斯

位置：前鋒

出生日期：21-02-1991

效力球會：吉達艾阿里

國際賽上陣/入球：113場/38球

馬列斯。美聯社

穆罕默德艾穆拉

位置：前鋒

出生日期：09-05-2000

效力球會：禾夫斯堡

國際賽上陣/入球：44場/19球

穆罕默德艾穆拉。法新社

艾沙文迪

位置：後衛

出生日期：22-10-1991

效力球會：里爾

國際賽上陣/入球：116場/7球

艾沙文迪。美聯社