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歐聯｜大戰前夕先動武！ 阿仙奴PSG球迷布達佩斯街頭「預演」歐聯決賽(有片)

足球世界
更新時間：18:41 2026-05-30 HKT
發佈時間：18:41 2026-05-30 HKT

歐洲聯賽冠軍盃決賽今晚深夜0:00在匈牙利布達佩斯爆發，由應屆英超盟主阿仙奴硬撼法甲霸王巴黎聖日耳門（PSG）。這場被視為勢均力敵的賽事未在球場開波，雙方球迷已率先在街頭「預演」！據報兩軍球迷在布達佩斯街頭發生激烈衝突，互相拳打腳踢兼擲煙霧彈，匈牙利警方已出動史上最大規模的警力嚴陣以待，嚴防爆發更大規模的球迷騷亂。

點擊觀看片段

街頭群毆擲煙霧彈 兩英國球迷涉事被捕

網上流傳的影片顯示，雙方球迷午夜過後在基拉利街大打出手。在混亂中，有人起腳互踢、揮拳相向，更有人投擲煙霧彈，期間不時傳出法國球迷高呼「Allez」（前進）的叫聲。警方發言人表示，當局正調查這宗「群體騷亂」事件，並正全力翻查閉路電視片段以揪出肇事者。
此外，當地警方證實，目前已有兩名英國公民被捕。其中一人在周五下午於「冠軍節」閘口外，與兩名葡萄牙男子發生爭執兼大打出手，三人均被控以擾亂公安罪；另一名英國球迷則在周五深夜，因爬上車頂並大肆破壞車輛而被拘留。

萬名無飛球迷湧入 4000警力鎮守普斯卡斯競技場

這場大戰預計吸引多達45,000名額外球迷湧入布達佩斯，當中有近萬名球迷是在沒有門票的情況下前往當地，只為在場外酒吧親身感受歷史性的時刻。這令首次主辦歐聯決賽的匈牙利警方大為緊張。
當局已部署了約4,000名警員在普斯卡斯競技場內外維持秩序。負責指揮決賽行動的少將古斯基發出嚴厲警告：「如果我們遇到任何破壞公共秩序的行為，我們將採取果斷行動。倫敦和巴黎的球迷同時出現在布達佩斯，確實構成重大風險，我們的職責是將風險降至最低。」

 

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