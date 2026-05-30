世界盃2026｜杜曹奇招迎史上最熱世盃 破例准WAGs提早隨軍助英格蘭備戰抗暑

今屆由美國、墨西哥及加拿大合辦的世界盃，預計將成為史上最炎熱的一屆賽事。為了讓球員在面對高溫及巨大壓力前能夠充分放鬆，英格蘭國家隊主帥杜曹（Thomas Tuchel）決定打破慣例，特准「太太及女友團」（WAGs）提早赴美與球員會合，期望以溫情牌加上一系列針對性的抗熱奇招，助「三獅軍團」征服酷暑。

破例提早放行 WAGs大軍低調陪訓

英格蘭大軍將於周一飛抵美國佛羅里達州，準備在攝氏34度及高達80%的濕度下進行熱身賽。過往大賽，英軍通常在賽事正式展開後才允許家屬探訪，但杜曹今次選擇反其道而行：「我們會比其他球隊更早抵達美國適應高溫和濕度。這個早期的集訓營，能讓我們在空閒時間、與家人朋友相聚以及足球之間取得良好的平衡。」

據悉，布卡約沙卡（Bukayo Saka）的未婚妻Tolami Benson、祖迪比寧咸（Jude Bellingham）的女友Ashlyn Castro，以及奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）、明奈（Kobbie Mainoo）和史東斯（John Stones）的另一半均會隨行。不過，為了避免重演2006年德國世界盃時WAGs過度高調的「馬戲團」鬧劇，今次安排將非常低調。家屬們不會入住球隊酒店，只會在操練後進行輕鬆的聚會。

冰背心加發熱帳篷

面對酷熱天氣，英軍的抗熱準備可謂做到足。過去幾個月，英軍球星的家中已安裝了紅外線桑拿房，幫助身體提早適應。抵達美國後，他們更要在發熱的帳篷內進行地獄式特訓，並在賽前及半場休息時穿上冰背心降溫。由於天氣極端，英格蘭慣常的高頻率逼搶踢法將無法實行，杜曹必須為球隊度身訂造另一套保留體力的戰術。