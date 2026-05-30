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世界盃2026‧列強點評｜美斯率上屆奪標功臣 誓助阿根廷衛冕

足球世界
更新時間：12:19 2026-05-30 HKT
發佈時間：12:19 2026-05-30 HKT

美斯上屆卡塔爾世界盃帶領阿根廷於決賽擊敗法國捧盃，拿下個人球員生涯最後一項未拿到的大賽錦標。時隔4年，38歲的美斯繼續以隊長身份，帶領阿根廷在今屆美加墨世界盃進行衛冕。而阿根廷以4年前奪冠功臣為班底，仍然是爭標的熱門份子。

美斯(中)仍是阿根廷數胡人物。法新社
美斯(中)仍是阿根廷數胡人物。法新社
衛冕冠軍阿根廷編入J組。路透社
衛冕冠軍阿根廷編入J組。路透社

阿根廷於4年前的世界盃決賽與法國激戰120分鐘打成3:3平手，最終阿根廷互射12碼勝4:2，第3次捧走世界盃。而美斯完成職業生涯錦標的最後一塊拼圖，榮登當代「球王」；但他的腳步未有因為世盃登頂而停下，2025年還帶領國際邁亞密贏得美職聯總冠軍。國家隊方面，美斯領軍阿根廷於美加墨世界盃南美洲區外圍賽，以12勝2和4負的佳績首名出線世界盃決賽周，拋離次名的厄瓜多爾11分之多。

料J組輕鬆首名出線

38歲的美斯早前於美職聯賽事受傷，引起外界揣測他能否出戰世界盃決賽周。周四公布的世界盃名單美斯榜上有名，他將會聯同前鋒祖利安艾華利斯、中場迪保羅、後衛基斯甸羅美路和門將達美安馬天尼斯等一班4年前奪冠成員出戰；目標直指衛冕。
而阿根廷身處的J組，對手包括阿爾及利亞、奧地利和約旦，3隊的實力都屬二、三線，實不足以阻止阿根廷首名出線。

阿根廷世界盃J組賽程
日期    開賽時間(香港時間)    對手
17-06    早上9:00    阿爾及利亞
22-06    深夜1:00    奧地利
28-06    早上10:00    約旦

阿根廷焦點球員

美斯
位置：前鋒
出生日期：24-06-1987
效力球會：國際邁亞密
國際賽上陣/入球：198場/116球

美斯。法新社
美斯。法新社

迪保羅
位置：中場
出生日期：24-05-1994
效力球會：國際邁亞密
國際賽上陣/入球：85場/2球

迪保羅。美聯社
迪保羅。美聯社

達米安馬天尼斯
位置：門將
出生日期：02-09-1992
效力球會：阿士東維拉
國際賽上陣/入球：59場/0球

達美安馬天尼斯。法新社
達美安馬天尼斯。法新社

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