西甲｜馬體會轟巴塞爭逐艾華利斯散布假消息 「報價」買耶馬譏諷對方手法

馬德里體育會就巴塞隆拿爭逐祖利安艾華利斯的過程表示不滿，指控對方發動「無休止的抹黑運動⋯⋯蓄意洩露消息、散播假新聞，以及不斷的不尊重行為」。馬體會以一連串社交媒體帖文公開表態，包括「報價」收購巴塞球星耶馬。

巴塞稱馬體會接受報價 馬體會反駁

早前傳媒廣泛報道，巴塞在報價獲得同意後，與艾華利斯就轉會展開洽商。但到了周四，報道指馬體會將拒絕巴塞9000萬歐元的報價；馬體會又向《ESPN》消息人士表示，他們尚未收到正式報價，對巴塞的手法表示不滿。

艾華利斯成為巴塞收購目標。路透社

馬體會諷刺巴塞爭逐艾華利斯的手法。路透社

馬體會其後發出一連串諷刺帖文，包括表示向巴塞球星耶馬「報價」：「HERE WE GO！我們已向巴塞隆拿發出傳真，列明轉會報價：明日Bad Bunny演唱會門票4張、西班牙報章ABC年度訂閱一份，以及葵花籽一袋。我們熱切期待回覆，以便準備官方公告。」馬體會又在Instagram帖文加上一句：「我們生活在一個現實可以被竄改的時代，不要輕信你所看到的一切，尤其是與巴塞有關的事情。」

「蓄意洩露消息、假新聞」

馬體會在連串諷刺帖文後，發出嚴肅的聲明表示：「過去幾個月，我們旗下一名球員一直遭受無休止的抹黑運動，他們蓄意洩露消息、假新聞、持續不尊重、編造小故事。」馬體會隨後提及巴塞涉嫌在2001至2018年間，向前球證委員會副主席Jose Maria Enriquez Negreira支付700萬歐元的調查：「但當然，我們不會想到在球隊薪酬名單上納入球證副主席，也不會動用政治關係為球員辦理註冊。尊重與價值觀。」