歐聯決賽｜阿仙奴力爭做雙冠王 添巴趕及復出鬥PSG

歐聯決賽今晚深夜上演，阿仙奴能否成為「雙冠王」的最後一關，是巴黎聖日耳門。領隊阿迪達於賽前記者會帶來好消息，守將祖利安添巴趕及傷癒，可在這場決賽候命。

添巴、馬度基可候命

添巴自3月擊敗愛華頓一役中腹股溝受傷後，便未再為「槍手」上陣。同位置的賓韋特亦因膝部韌帶受傷缺陣，令阿迪達在這個位置頗感憂慮。如今添巴已在歐聯決賽的賽前操練現身，為阿仙奴注下強心針。至於在上周末鬥水晶宮時，因腿筋問題離場的馬度基，同樣確定可以候命。

阿迪達領軍向雙冠王邁進。路透社

阿仙奴在歐聯決賽賽前操練。路透社

阿仙奴力爭雙冠王。路透社

添巴可以候命。路透社

阿迪達：追求更多冠軍

阿仙奴事隔22年後贏得英超冠軍，今晚深夜將劍指雙冠王。但阿迪達反駁英超封王後「壓力已減輕」的說法：「不，我們有更大的抱負，我們已奪得一個，現在想要第二個，這就是我們一直在談論的，必須以此為基礎，並朝着更大的目標邁進，追求更多。」阿迪達對球隊充滿信心：「這支球隊有能力做到，因為他們在過去幾個賽季以至今季在歐聯的表現，都已充分證明了這一點。我希望球員們充滿信心，相信我們能夠做到。」

「兵工廠」的對手，將是衛冕的PSG。這支法甲班霸去年在4強淘汰了阿仙奴，今屆他們正尋求成為歐聯時代第二支蟬聯的球隊。阿迪達說：「他們是捍衛冠軍的一方，他們是冠軍，而我們在這裏就是要奪走這個冠軍，」歐聯決賽將於香港時間，今晚深夜12點上演。