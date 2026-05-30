西甲｜摩連奴與皇家馬德里簽約3年 正式上任仍有一變數

據報摩連奴已經與皇家馬德里，就回巢執教簽約3年，但這個消息會待6月7日的主席選項後公布。但這份合約，只在現任主席佩雷斯勝選留任下，方為有效。

佩雷斯料將連任

佩雷斯早前在一場非常規記者會上宣布選舉，期間批評記者及西甲聯賽，並提及有「有組織的運動」針對他。這名79歲主席自2009年起連續擔任皇馬主席一職，此前亦於2000至2006年出任主席，但近兩個賽季均無冠而終。可再生能源大亨列基美（Enrique Riquelme）將會參選，是20年來首次出現挑戰者的主席選舉，惟預料佩雷斯仍將勝出。

摩連奴勢將回巢。法新社

摩連奴於2010-2013年曾經執教皇馬。美聯社

摩連奴與皇馬簽約3年。法新社

已與皇馬高層討論增兵

意大利轉會專家羅馬諾則指出，摩連奴離開賓菲加的的所有條款均已談妥，摩帥亦於10天前，已經與馬德里方面就所有細節達成共識。羅馬諾形容摩連奴回巢皇馬是「毫無疑問、毫無障礙」，各方只待選舉程序正式完成，摩連奴便會正式上任。摩帥更已經與皇馬管理層就轉會計劃展開討論，首要目標是引進後衛。

摩連奴在2010至2013年首度執教皇馬期間，為球會奪得西甲冠軍、國王盃和西班牙超級盃。他將接替艾比路亞的帥位，後者於今年1月在沙比阿朗素離任後才接掌帥印，球會今季最終無冠完成。