西甲｜安東尼哥頓以巴塞球員身份亮相 等待8小時完成手續

安東尼哥頓以逾6900萬鎊轉會費，由紐卡素加盟西甲巴塞隆拿。他在發佈會上以西班牙文對答，表示加盟這支西甲班霸「是兒時夢想」。

簽約至2031年

哥頓與巴塞簽約至2031年。根據《BBC》報道，哥頓早於周四完成體測，原定於英國時間周五下午12時30分正式亮相，但文件手續出現延誤，令他要等待接近8小時後，才正式以巴塞球員身份與公眾見面。哥頓說：「非常、非常興奮，雖然等待的過程有點難熬。我知道這一切最終會發生，我在酒店與家人和經理人保持冷靜。有些事情我不太理解，我這邊的事情都已辦妥，我已準備好，只是法律相關問題和非常細微的細節，超出了我能力範圍。」

安東尼哥頓以西班牙文發言。美聯社

安東尼哥頓加盟巴塞隆拿。美聯社

哥頓在發布會上以西班牙語發言，並表示他學習這門語言，是因為他相信自己「注定會為巴塞效力」：「紐卡素有一名物理治療師，我們每天都會聊天。我告訴他，有一天我會為巴塞效力，所以想學西班牙語。」但他補充道：「我很遲才得知巴塞的興趣，但一旦知道巴塞是認真的，就沒有任何疑問了。巴塞是地球上最偉大的球會，這是我兒時的夢想。」

巴塞優先簽哥頓 尚未落實買斷福仔

哥頓於在2023年1月從愛華頓加盟紐卡素後，共上陣152場，今季在所有賽事中射入17球，成為球隊神射手。他將在巴塞與同胞拉舒福特並肩作戰，但巴塞目前尚未觸發以2600萬英鎊、永久買斷這名28歲前鋒租借合約的選項。至於紐卡素領隊賀維則表示：「雖然失去安東尼我們感到很遺憾，但我們理解這對他來說是重大機會，我們衷心祝福他，相信他無論在巴塞還是代表英格蘭征戰今年世界盃，都將取得成功。」