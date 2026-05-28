歐聯｜派路稱阿仙奴有機會決賽靠死球破敵稱霸 奪聯賽冠軍實至名歸

英超新科冠軍阿仙奴將於香港時間星期日凌晨在歐聯決賽硬撼法甲冠軍巴黎聖日耳門，意大利傳奇中場大師派路（Andrea Pirlo）接受英媒專訪時，大讚兵工廠贏得英超聯賽冠軍實至名歸，更預言阿仙奴有能力憑藉死球戰術擊敗強敵捧走歐聯冠軍獎盃。

曾經為意甲勁旅AC米蘭贏得兩次歐聯冠軍的派路在今屆歐聯決賽前夕接受英國《天空體育》專訪，提到死球戰術在今季英超扮演重要角色，而這項優勢隨時會成為決定歐聯冠軍誰屬的關鍵。

他認為兵工廠在這方面佔有明顯優勢：「阿仙奴的兩名中堅和一名前鋒頂上功夫都十分出眾，肯定會好好利用這點。 阿仙奴在這些情況下極具能力，因為他們有下苦功鑽研。」 派路更指出，對手PSG陣中缺乏制空力強的球員，因此阿仙奴隨時可以憑藉死球戰術找到破門良機，贏得決賽。

讚賞安歷基鐵腕治軍

當然，派路亦無低估PSG的實力，他盛讚巴黎主帥路爾斯安歷基（Luis Enrique）是「目前世界上最佳領隊」。 派路指出，PSG在尼馬、美斯及基利安麥巴比等巨星先後離隊後，反而在歐洲賽場上取得成功，這完全是安歷基的功勞：「一切都歸功於教練。他選擇起用願意聽從指示的球員重新出發，現在的PSG是一隊肯不斷跑動、積極防守的球隊，最終成績亦證明他是對的。」

派路特別點名提到PSG鋒線上的兩名大將 — 迎來重生的奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）以及「無限氣」的基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia），認為他們完美展現球隊現時勤奮拚搏的態度。

力撐兵工廠英超封王實至名歸

儘管派路預測決賽形勢上PSG稍佔優勢，但他始終對阿仙奴給予極高評價。 派路強調自己一直有密切留意兵工廠在英超和歐聯的表現：「他們在過去幾年一直保持極佳走勢，並非只在今季出現。他們贏得英超聯賽冠軍絕對是實至名歸。」