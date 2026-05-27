港足｜備戰6月兩場友賽 港足23人名單出爐 慈英杜國榆首入大港腳決選

為備戰6月初對陣蒙古及柬埔寨的兩場國際友誼賽，中國香港足球總會今日（27日）揭曉了23人大軍決選名單。今次陣容可謂「外流兵」當道，多達12名在內地及海外效力的球員入選。此外，教練團亦為球隊注入新鮮血液，傑志新星慈英與南通支雲中場杜國榆雙雙迎來首度代表「大港腳」出戰國際A級賽的機會。

港隊6月5和9日將分別出戰2場友賽，先在香港大球場對蒙古，之後再赴金邊對上柬埔寨。攝影：魏國謙

中國香港足球總會今日（9日）公布本月23日起作客尼泊爾的國際友誼賽，以及31日對印度的亞洲盃外圍賽第三圈賽事的40人初選名單。資料圖片

港足將於3月31日香港時間傍晚6時，亞洲盃外圍賽征戰印度。 資料圖片

混血雙星迎突破 盼演地標戰

這次名單最令人驚喜的，莫過於兩名混血戰將的入選。現年28歲的杜國榆雖然曾是U23梯隊常客，並出戰過亞運及省港盃等賽事，但躋身頂級國際賽的決選名單還是頭一遭。這位防守多面手自今年初加盟中甲南通支雲後獲得穩定上陣時間，終憑表現打動教練團。另一位焦點新丁則是擁有英國球會受訓背景的傑志後衞慈英，他在取得特區護照後曾代表U22港足披甲，如今順利「升格」至大國腳，隨時在下周迎來個人大港腳的地標戰。

慈英首度入選。廖偉業攝

慈英首度入選。攝影：魏國謙

杜國榆首度入選。南通支雲微博視頻截圖

中超入球功臣齊集 鋒線火力升級

陣容骨幹方面，艾華頓、祖連奴及陳俊樂等本地常規主力繼續肩負重任。值得一提的是，近期北上發展的港將狀態大勇，陳晉一、茹子楠、顏卓彬與李小恆4位今季在中超皆有「進帳」的球員全數歸隊，勢必為港隊前線提供更強大的火力支援；而效力中甲陝西聯合的馬希偉亦重新獲得徵召。至於米高、梁諾恆及胡晉銘等多名參與了初選的球員，則無緣最後大軍。

下周一將軍澳開操 主場先鬥蒙古

按照備戰計畫，港隊大軍將於下周一（6月1日）齊集將軍澳足球訓練中心展開為期三天的操練，並在下周四轉赴香港大球場進行賽前適應。球隊會先在6月5日（周五）晚上8時於主場擺下擂台迎擊蒙古；翌日稍作恢復操練後，全隊將於6月7日啟程飛往金邊，準備6月9日作客硬撼柬埔寨的賽事。

中國香港代表隊23人決選名單：

守門員： 葉嘉宇（標準流浪）、龐焯熙（傑志）、謝家榮（大埔）

後衛： 茹子楠（北京國安）、周緣德（河南隊）、慈英、甘智健、林樂勤（傑志）、杜國榆（南通支雲）、陳晉一（上海申花）、勞烈斯（延邊龍鼎）

中場： 陳俊樂（傑志）、趙聡悟（冠忠南區）、黃威（南京城市）、顏卓彬（青島海牛）、陳肇鈞（大埔）

前鋒： 吳宇曦（重慶銅梁龍）、祖連奴（傑志）、艾華頓（理文）、馬希偉（陝西聯合）、李小恆（山東泰山）、安永佳（上海海港）、孫銘謙（天津津門虎）