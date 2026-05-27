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足總盃｜大埔相隔8年再闖足總盃決賽 堅sir：想再踢亞洲賽再做好啲

足球世界
更新時間：17:39 2026-05-27 HKT
發佈時間：17:39 2026-05-27 HKT

「冠忠巴士60週年足總盃」周六（30日）上演決賽，由大埔對上東區爭奪最終的冠軍寶座，周三大埔由伊高沙托尼和主帥李志堅，東區由艾里奧和主教練吳偉超在足總出席記者會，堅sir指足總盃的意義重大，希望可以奪冠再獲得出戰亞冠2資格。

堅sir盼奪足總盃冠軍再闖亞洲賽

回望大埔上一次殺入足總盃決賽已是8年前，當時同樣由堅sir領軍，可惜最終1:2惜負傑志與冠軍失之交臂，今季大埔再度殺入決賽，亦是大埔爭取下季亞洲賽資格的機會，堅sir也表示對他而言意義也十分重大，亦希望贏得足總盃並再有機會出戰亞洲賽：「今年亞冠2完咗之後我哋都好希望再打一次，因為今年我哋嘅球員都盡曬力，都爭少少出到線，正如我之前所講，我哋學習到一啲嘢，希望可以第2次嘅時候再做好啲。」他也表示今季球隊以第2完季，之前亦贏得高級組銀牌，希望可再贏多一個盃回報支持者、老闆和球員的付出。

堅sir亦大讚東區升班即闖足總盃決賽，實力不容小覷，而近期本港氣溫炎熱，決賽開波亦在下午3點，堅sir對此亦有微言並指：「最近個天氣其實好辛苦，我哋嗰日打個太陽曬住，打到個頭都「出曬煙」，我想講嘅係得一場波點解唔可以打4點或者6點呢。」

 

記者/攝影：魏國謙

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