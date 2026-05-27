孫興民指睇熱刺護級戰比落場更緊張 充當輔導員向舊隊友提供建議

正在美國隨南韓國家隊備戰世界盃的孫興民，近日受訪時透露自己一直關注舊會熱刺的護級情況，會特意早起收看直播，直言睇護級戰比落場比賽更緊張，並指曾掙扎是否太早離開，熱刺才會沉淪。同時他表示舊隊友會聯絡傾訴煩惱，自己充當輔導員聆聽並給予建議。

孫興民首談對熱刺護級的感受

孫興民今季離開效力了10年的熱刺，轉戰美職加盟FC洛杉磯FC。這名33歲南韓前鋒目前正準備美加墨世界盃，已向南韓國家隊報到，在美國猶他州的訓練基地集訓，並抽空接受南韓媒體訪問，首次提及自己對舊會熱刺身陷解班漩渦的複雜和沉重心情。他指自己整季都關注熱刺的護級情況，會因為舊會每場比賽的結果而提心吊膽，收看比賽是情緒折磨，「熱刺的比賽通常在美國時間早上8時開賽，我都會特意早起看直播，但真的非常不安。」

曾掙扎是否太早離隊令熱刺沉淪

老孫續指睇護級戰比落場更緊張，「踢了這麼多年足球，我很少像這次一樣如此緊張。這是一支我深愛的球隊，因為我在那裡有太多回憶，無論是快樂還是痛苦，好的結果還是糟糕的結果。」他還表示見到舊會沉淪曾掙扎離隊的決定，「整季看着熱刺掙扎，對我來說情感上非常煎熬。我甚至不停去想，是不是自己離開得太早。」

孫興民一直給予舊隊友建議

熱刺最終護級成功，原來孫興民都有功勞，他指很多舊隊友都和他保持密切聯繫，當球隊陷入困難時，他們都會主動聯絡他，傾訴煩惱並尋求建議，「由於美國和英國存在時差，熱刺踢完比賽後，往往是我結束訓練的時間，我們就會交流，一直傾談。希望熱刺下季帶結球迷一個更加穩定和輕鬆的球季。」