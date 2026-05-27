世界盃2026·列強點評｜塞內加爾大名單中21人外流5大聯賽 沙迪奧文尼領軍出擊黑馬味濃
更新時間：08:00 2026-05-27 HKT
發佈時間：08:00 2026-05-27 HKT
發佈時間：08:00 2026-05-27 HKT
美加墨世界盃問到特定組別競爭最為激烈，I組必定是其中一組，除了法國和挪威外，同組的塞內加爾亦同樣實力強悍，這支來自非洲的勁旅在沙迪奧文尼帶領下，有望成為黑馬突破重圍爭前2殺入淘汰賽。
塞內加爾21人外流5大聯賽
塞內加爾日前已公佈征戰世界盃的26人大名單，全員都是外流兵，其中21人是效力歐洲五大聯賽，球隊在世界盃非洲區外圍賽不敗直入決賽周，之後在非洲國家盃已展現其實力，先挫手握沙拿和馬莫殊的埃及，再挫另一非洲勁旅摩洛哥。今屆被分到「死亡之組」I組將面對法國、挪威和伊拉克，有望成為劍指繼2002年殺入8強後再創佳績。
國寶級射手沙迪奧文尼領軍出擊
這支非洲勁旅代表人物必然要提到現效力艾納斯的沙迪奧文尼，此子今季為球隊出戰36場攻入14球加9助攻，他亦以53球國際賽入球高居塞內加爾射手榜榜首，今屆這位34歲國寶級射手將再帶領塞內加爾突破重圍。中場位置亦有效力愛華頓的36歲防中伊祖沙古爾這位坐陣，加上左閘亦有效力韋斯咸年僅21歲攻守兼備的馬歷迪奧夫，單論人腳亦初露黑馬端倪。
塞內加爾世界盃I組賽程
日期 開賽時間(香港時間) 對手
16-06 深夜3:00 法國
23-06 早上8:00 挪威
26-06 深夜3:00 伊拉克
塞內加爾焦點球員
沙迪奧文尼(Sadio Mane)
位置：前鋒
出生日期：10-08-1992
效力球會：艾納爾
國際賽上陣/入球：94場/51球
伊祖沙古爾(Idrissa Gana Gueye)
位置：中場
出生日期：26-09-1989
效力球會：愛華頓
國際賽上陣/入球：101場/5球
馬歷迪奧夫(Malick Diouf)
位置：後衛
出生日期：28-12-2004
效力球會：韋斯咸
國際賽上陣/入球：18場/1球
最Hit
鄧兆尊自爆患重病已立遺囑 終極剖白15億身家 評陳慧琳為娛圈清泉丨獨家
2026-05-26 07:00 HKT