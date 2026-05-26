世界盃2026｜西班牙26人大名單出爐 皇家馬德里無人入選

西班牙出佂美加墨世界盃26人大名單出爐，繼續由超級新星拉明耶馬領軍，並大致保留歐國盃奪冠陣容，但值得留意的是西甲勁旅之一的皇家馬德里竟無一人獲徵召。

皇馬無人入選西班牙世界盃大名單

「鬥牛軍團」世界盃決選名單周一出爐，巴塞隆拿巨星拉明耶馬雖然早前受傷已休養一個月，但仍無阻這名年僅18歲的天才翼鋒獲選，並繼續和畢爾包的尼高拉斯威廉斯「雙翼齊飛」，中場除了柏迪外，經歷定大傷復出的加維和洛迪卡斯簡迪亦獲徵召，人腳上與2024年歐國盃陣容大致相同，在受傷的主力球員復出下，陣容甚至比當時更加完整，但值得留意是今季表現掙扎的皇家馬德里，隨着老大哥丹尼爾卡華積的落選下，全隊的西班牙人如甸恩胡積臣、干沙路加沙亞等無人獲國家隊徵召，是西班牙國家隊首次沒有皇馬球員出征世界盃。

主帥迪拉富安特在發佈會中強調：「我不會偏𥘵任一球隊，我亦沒有球迷在地域上的偏見，對我而言是更為宏觀的。」他亦不補充指：「我唯一的願望是令這些球員能為代表國家隊而感到自豪。」今屆西班牙被分到H組，與烏拉圭、沙特阿拉伯和弗得角一組，出線形勢十分明朗，但相信「鬥牛軍團」絕對是劍指爭冠的有力份子。

