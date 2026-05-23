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英超│B費當選英超年度最佳球員 時隔15年再有曼聯球員當選

足球世界
更新時間：19:21 2026-05-23 HKT
發佈時間：19:21 2026-05-23 HKT

英超賽會周六宣布，曼聯中場兼隊長般奴費南迪斯當選2025至26球季英超最佳球員，繼早前當選英格蘭足球先生後，再獲另一個最佳殊榮。今次是時隔15年再有曼聯成為英超年度最佳，對上一位是2010至11球季的維迪。

B費成15年來首位得獎曼聯球員

B費今季英超收錄8球20助攻，他上周對諾定咸森林收錄本季第20次助攻，追平單季英超助攻紀錄，與奇雲迪布尼亨利齊名。同時仔帶領曼聯取得英超第3名，重獲歐聯席位，大熱當選本英超最佳球員。此子早前取得英格蘭足球先生，如今再度獲得肯定。

曼聯破曼城、利物浦壟斷局面

曼聯球員闊別英超官方最佳球員獎項多時，對上一位是2010至11球季的中堅維迪。而紅魔曾在2006至11年間連續5季取得英超年度最佳球員獎項，維迪和C朗拿度各贏2次，另一次由朗尼取得。至於過去8年由曼城和利物浦球員包辦，紅魔打破兩隊的壟斷局面。

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