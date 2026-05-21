英超｜卡斯米路勢登陸美職 或轉投國際邁阿密與美斯做隊友
更新時間：07:32 2026-05-21 HKT
發佈時間：07:32 2026-05-21 HKT
發佈時間：07:32 2026-05-21 HKT
根據《ESPN》引述消息人士指，美職的國際邁阿密有望於卡斯米路爭奪戰跑出，力壓洛杉磯銀河和沙特聯球隊，簽下這名巴西國腳。
34歲的卡斯米路於今年1月宣布，將於6月30日合約屆滿後離開曼聯。儘管曼聯球迷極力希望令卡斯米路改變主意，這名巴西中場的去意已決，並已在最後一場主場賽事向球迷感人告別。
力壓銀河、伊蒂哈德
卡斯米路的下一站，極有可能是美職的國際邁阿密。據《ESPN》的消息人士表示，國際邁阿密和銀河均於3月接觸過卡斯米路，沙特聯賽球會伊蒂哈德亦對卡斯米路感興趣。但《ESPN》再引述消息人士指，國際邁阿密是卡斯米路的首選。
或有技術問題需解決
另外，根據美職聯規定，球會可在任何時候將最多5名球員列入發現名單（discovery list），列入名單的球隊享有優先談判權。據報銀河搶先將卡斯米路列入名單，令國際邁阿密在未與銀河達成協議前，無法直接簽入卡斯米路。而目前國際邁阿密3個指定球員名額已經爆滿，3名球員分別是美斯、迪保羅和貝達拉美。
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