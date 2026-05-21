Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐霸｜艾馬利個人五次封王 「我們不會就此停下來」

足球世界
更新時間：07:00 2026-05-21 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-21 HKT

艾馬利原本個人四奪歐霸盃已是一個紀錄，今晨他帶領阿士東維拉以3：0擊敗弗賴堡，將紀錄改寫為5次。艾馬利賽後表明「我們不會就此停下來」。

耶利文斯為維拉打開紀錄。美聯社
耶利文斯為維拉打開紀錄。美聯社
艾馬利個人五奪歐霸。美聯社
艾馬利個人五奪歐霸。美聯社
艾馬利拒絕承認自己是歐霸之王。美聯社
艾馬利拒絕承認自己是歐霸之王。美聯社
維拉擊敗弗賴堡，在歐霸盃封王。美聯社
維拉擊敗弗賴堡，在歐霸盃封王。美聯社

「奪冠令我們無比快樂」

維拉憑耶利文斯、貝安迪亞和摩根羅渣士各建一功，三蛋派弗賴堡封王。艾馬利賽前雖然不承認自己是「歐霸之王」，但他個人五奪歐霸的紀錄，是最好的證明。艾馬利賽後表示：「1982年球會奪得歐冠盃後，再奪標是球迷一直渴望的。贏得這個冠軍令我們無比快樂，但我們不會就此停下來。」

他又表示：「有些人已經贏過冠軍，有些人則是第一次。這場決賽是我們進步程度的最佳印證。這對球員們非常重要，當然對球迷來說同樣如此，球迷整個賽季都與我們同行，長途跋涉作客，付出努力陪伴我們，將他們的能量傳遞給我們。」

艾馬利接手 領軍由護級到歐霸封王

回想艾馬利於2022年11月接手時，球隊正為護級而戰，如今他們再成為歐洲賽冠軍，艾馬利認為維拉這個品牌正在提升：「我們嘗試在各方面都有所改善，品牌非常重要。足球世界如何看待我們，是一支充滿抱負、不斷進步、在高水平上實現目標的球隊，這正是我們下一步想要做到的事。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
影視圈
16小時前
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
影視圈
14小時前
蔡楚輝攝
天文台｜黃色暴雨警告信號生效 今日大致多雲 最高氣溫約29度
社會
1小時前
不適壯男路邊休息猝死搖搖椅上 網民生命討論成熱搜︱有片
00:21
不適壯男路邊休息猝死搖搖椅上 網民生命討論成熱搜︱有片
即時中國
15小時前
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
樓市動向
2小時前
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
飲食
15小時前
日女議員被爆疑曾拍AV 網民揪出番號舊片重登榜首
日女議員被爆疑曾拍AV 網民揪出番號舊片重登榜首
即時國際
14小時前
黃雨｜上水打鼓嶺多處水浸 停車場猶如澤國 多輛小巴死火壞車被困
突發
8小時前
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
旅遊
2026-05-19 19:47 HKT