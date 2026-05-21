歐霸｜艾馬利個人五次封王 「我們不會就此停下來」

艾馬利原本個人四奪歐霸盃已是一個紀錄，今晨他帶領阿士東維拉以3：0擊敗弗賴堡，將紀錄改寫為5次。艾馬利賽後表明「我們不會就此停下來」。

耶利文斯為維拉打開紀錄。美聯社

艾馬利個人五奪歐霸。美聯社

艾馬利拒絕承認自己是歐霸之王。美聯社

維拉擊敗弗賴堡，在歐霸盃封王。美聯社

「奪冠令我們無比快樂」

維拉憑耶利文斯、貝安迪亞和摩根羅渣士各建一功，三蛋派弗賴堡封王。艾馬利賽前雖然不承認自己是「歐霸之王」，但他個人五奪歐霸的紀錄，是最好的證明。艾馬利賽後表示：「1982年球會奪得歐冠盃後，再奪標是球迷一直渴望的。贏得這個冠軍令我們無比快樂，但我們不會就此停下來。」

他又表示：「有些人已經贏過冠軍，有些人則是第一次。這場決賽是我們進步程度的最佳印證。這對球員們非常重要，當然對球迷來說同樣如此，球迷整個賽季都與我們同行，長途跋涉作客，付出努力陪伴我們，將他們的能量傳遞給我們。」

艾馬利接手 領軍由護級到歐霸封王

回想艾馬利於2022年11月接手時，球隊正為護級而戰，如今他們再成為歐洲賽冠軍，艾馬利認為維拉這個品牌正在提升：「我們嘗試在各方面都有所改善，品牌非常重要。足球世界如何看待我們，是一支充滿抱負、不斷進步、在高水平上實現目標的球隊，這正是我們下一步想要做到的事。」