英冠｜侯城不滿升班附加賽決賽突然換對手 班主稱若落敗或提告

英冠升班附加賽陷入混亂，修咸頓因為偷看對手賽前操練被取消附加賽決賽資格。他們上訴失敗後，今季附加賽決賽確定由米杜士堡頂上硬撼侯城。侯城對於突然換對手大感不滿，班主呼籲讓球隊直接升班；假如球隊在決賽落敗，不排隊採取法律行動。

修咸頓偷看對手賽前操練，被取消升班附加賽資格。美聯社

侯城不滿突然換對手。美聯社

修咸頓上訴失敗：結果極為令人失望

修咸頓因為偷看附加賽準決賽對手米杜士堡賽前操練，被後者主帥希爾堡直斥「作弊」、「可恥的刺探」。修咸頓最終兩回合以2：1擊敗米杜士堡晉級，但日前被判取消附加賽決賽資格，會方的上訴於今晨被判敗訴，賽會表示：「裁定意味著原有的取消英冠附加賽資格處分繼續生效，來季聯賽扣4分同樣維持。」

修咸頓形容裁決「結果極為令人失望」，並補充：「儘管我們完全承認事件的嚴重性及其後引發的審查，球會一直認為原有的處分過重⋯⋯但我們將以謙遜、問責和決心來回應，並致力撥亂反正。」

侯城班主：應判己隊直接升上英超

決賽席位確定由米杜士堡補上，侯城對於突然換對手大表不滿，班主伊利卡利（Acun Ilicali）向《天空體育》表示，若球隊在決賽落敗，不排除採取法律行動。他又透過法律團隊表明立場惷：「根據我們的法律意見，在正常情況下，兩支球隊已晉身決賽，若其中一支被取消資格，我們應該直接升上英超。但他們目前仍在研究當中，無法作出任何結論。這個局面確實有點混亂。」