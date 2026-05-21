英超｜阿士東維拉歐霸封王 般尼茅夫、白禮頓或受惠來季踢歐聯

阿士東維拉今晨在歐霸盃決賽擊敗弗萊堡，結束44年的歐洲賽冠軍等待之餘，為英超保留了來季第六個歐聯席位的希望，令般尼茅夫或白禮頓來季有機會在歐聯亮相。

維拉若跌落英超第5名，第6名球隊將可以獲得來季歐聯資格。美聯社

白禮頓目前排第7。美聯社

般尼茅夫目前排第6。美聯社

若維拉跌落第5 第6名可取歐聯資格

由艾馬利領軍的維拉，本身已憑英超前五名確保來季參加歐聯資格。維拉目前以18勝8和11負得62分排在第4位，假若他們在煞科日跌落第5、轉以歐霸冠軍的身份，直接取得歐聯席位，以第6名衝線的球隊，將可以受惠獲得來季歐聯資格；目前仍有機會以第6名完成的球隊，只餘般尼茅夫和白禮頓。

維拉最後一輪將作客曼城，至於目前排第5的利物浦將主場迎戰賓福特；若維拉作客曼城落敗，同時利物浦擊敗賓福特，維拉便會跌落第5位。

煞科日般尼茅夫鬥森林 白禮頓撼曼聯

如是者，第6位衝線的球隊將可以獲得歐聯資格。目前排第6的是般尼茅夫，他們以13勝17和7負得56分，領先第7位的白禮頓3分。最後一輪般尼茅夫作客作客諾定咸森林只要不敗，或第7位的白禮頓主場未能擊敗曼聯，般尼茅夫將以第6名衝線。假如般尼茅夫落敗而白禮頓勝出，白禮頓則可反壓般尼茅夫取得歐聯資格。

英超煞科日賽程

曼城 vs阿士東維拉

利物浦 vs 賓福特

諾定咸森林 vs般尼茅夫

白禮頓 vs 曼聯

熱刺 vs愛華頓

韋斯咸 vs 列斯聯

新特蘭 vs 車路士

水晶宮 vs 阿仙奴

般尼 vs 狼隊

富咸 vs 紐卡素