歐霸盃決賽今晨上演，由艾馬利領軍的阿士東維拉以3：0擊則弗賴堡封王。維拉事隔44年再取得歐洲賽的冠軍，他們對上一次贏得歐洲賽冠軍是1982年的歐冠盃（歐聯前身）。

維拉球迷威廉王子熱烈慶祝。美聯社

維拉歐霸封王。美聯社

摩根羅渣士為維拉理齋。美聯社

維拉事隔44年再贏歐洲賽冠軍。美聯社

耶利文斯、貝安迪亞轟靚波

維拉上半場末段憑耶利文斯和貝安迪亞各建一功，以2：0領先。41分鐘一次左路短角球，摩根羅渣士將皮球斬予禁區邊的耶利文斯，後者球不著地、第一時間窩利破網。上半場的補時3分鐘，貝安迪亞於差不多的位置，同樣轟出一記美妙遠射，他接應橫傳後順勢轉身，起左腳彎入死角。

羅渣士埋齋

維拉到下半場58分鐘，貝安迪亞於左路地波傳中，由摩根羅渣士衝前近門撞射入網，助球隊鎖定3：0的勝局。維拉最終以3：0擊敗弗賴堡，在歐霸盃封王。值得一提的是，艾馬利於2022年11月接替謝拉特帥印時，球隊僅領先降班區3分，經過幾年的領軍，他將球隊脫胎換骨，並再為自己「歐霸專家」的封號省靚金漆招牌，帶領球隊事隔44年再成為歐洲賽事冠軍；維拉對上一次贏得歐洲賽冠軍是1982年的歐冠盃（歐聯前身），當年在決賽以1：0擊敗拜仁慕尼黑。