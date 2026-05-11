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西甲｜拉舒福特靚罰球開紀錄 巴塞隆拿兩蛋贈皇馬兼鎖定衛冕

足球世界
更新時間：05:43 2026-05-11 HKT
發佈時間：05:43 2026-05-11 HKT

巴塞隆拿今晨在國家打吡，以2：0擊敗皇家馬德里之餘，提早3輪鎖定衛冕西甲錦標。其中拉舒福特射入一記美妙罰球，成為贏波功臣之一。

拉舒福特助巴塞打開紀錄。美聯社
拉舒福特助巴塞打開紀錄。美聯社
費歷克帶領巴塞衛冕西甲。美聯社
費歷克帶領巴塞衛冕西甲。美聯社
費歷克將獎項獻給賽前去世的父親。美聯社
費歷克將獎項獻給賽前去世的父親。美聯社
巴塞衛冕西甲冠軍。美聯社
巴塞衛冕西甲冠軍。美聯社

費歷克父親賽前離世

巴塞今場只要取得1分，即可鎖定今季聯賽冠軍。主隊開賽9分鐘便打開紀錄，來自拉舒福特於禁區邊偏右路的罰球，他轟出一記急勁的射門，皮球直飛皇馬門將泰拔高圖爾斯的右上角入網。18分鐘，巴塞隆拿再憑費倫托利斯接應丹尼奧慕的後腳傳送，衝前第一時間起腳，為巴塞射成2：0。值得一提的是，教練費歷克的父親正是在這場國家打吡舉行的當天早上離世，兩名入球功臣不約而同奔向費歷克慶祝入球。

至於經歷內訌的皇馬，今場表現乏善可陳，比寧咸雖然曾經將皮球送入網窩，但他明顯越位在先，入球無效。至於巴塞的攻勢更見凌厲，若非泰拔高圖爾斯先後救出費倫托利斯和羅拔利雲度夫斯基的攻門，皇馬不會只失兩球。

隊史第29個西甲冠軍

巴塞最終鎖定2：0的勝局，賽後以30勝1和4負得91分高踞榜首；皇馬的戰績則是24勝5和6負得77分。巴塞在聯賽尚餘3輪下，以14分帶開次席的皇馬，提早鎖定衛冕西甲，是隊史第29個西甲冠軍。

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