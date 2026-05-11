英超｜拉耶出迎被阻判韋斯咸食詐糊 阿迪達：明顯是犯規 判決要一致

被加利尼維利形容為「VAR史上最重要時刻」，出現在阿仙奴作客韋斯咸一役的第95分鐘。球證經長時間翻看重播後，判韋斯咸門將柏保路因阻礙阿仙奴門將大衛拉耶在先，吹走哥林威爾遜的入球。阿仙奴領隊阿迪達讚球證勇敢，至於韋斯咸的紐奴認為這些情況在今季亦有發生、兼且曾經判入球有效，「球證也不知道什麼時候是犯規」。

球證睇17次重播

95分鐘，當時落後0：1的韋斯咸獲得角球機會，勢成今場的最後一擊下，連門將靴曼臣也壓上前助攻。角球斬出後，門前多人向皮球爭頂，混亂中皮球被解圍出禁區頂，哥林威爾遜起腳射入。但2分35秒後，球證Chris Kavanagh收到VAR的提示往場邊睇片。他足足看了17次重播，用了4分17秒後判定韋斯咸前鋒柏保路侵犯拉耶在先，吹走韋斯咸的入球。阿仙奴最終取得爭標寶貴的3分，韋斯咸則失落護級重要1分。

網民質疑判決雙重標準

賽後大批網民隨即翻出阿仙奴此前角球攻勢、疑阻敵軍門將出迎照判入球的案例，質疑判決雙重標準。韋斯咸領隊紐奴賽後有相似的質疑：「賽事以這個方式結束，我們都感到非常失望。你看，有球證和VAR，在過去有類似情況、但判決完全不同的例子，但我就此打著。由於近季有類似事件發生，球證也不知道何時是犯規，這會造成懷疑。」

紐奴：過去有類似情況 但判決不同

阿仙奴領隊阿迪達則盛讚VAR及球證：「他們需要極大的勇氣和膽識，主動介入給球證翻看事件的機會。在看清楚那個畫面後，毫無疑問那是明確的犯規。他們的決定非常果斷。這個動作本就應該如此處理。在我看來，情況非常清晰。規則就是規則，我們要求的是一致性。」