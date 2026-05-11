英超｜VAR 95分鐘吹走韋斯咸入球 阿仙奴1球小勝離錦標再近一步

阿仙奴今晨於英超作客韋斯咸，在95分鐘經歷4分17秒、17次重播的超長時間VAR後，確定保住1：0的勝局。「槍手」賽後以5分領先曼城但踢多場；他們距離英超錦標，尚餘般尼和水晶宮兩關。

韋斯咸護級勢危，賽前得36分排在第18位，落後第17位、安全區的熱刺1分。他們開賽防線受壓，9分鐘險些被阿仙奴的角球攻勢破門，但「鎚仔幫」面對杜沙特先後兩次頭槌攻門，先有麥斯靴曼臣保不失，之後是主場門柱守住最後一關。

球證吹走韋斯咸的入球，成為今場關鍵。美聯社

韋斯咸領隊紐奴對於球證的判決感到失望。美聯社

哥林威爾遜95分鐘的入球，被VAR吹走。美聯社

杜沙特成為阿仙奴今場贏波功臣。美聯社

杜沙特一箭定江山

阿仙奴今場多次憑死球，於禁區內製造混亂；韋斯咸則於78分鐘有一次單刀機會，但馬迪奧斯費南迪斯的射門被阿仙奴門將大衛拉耶封到。客軍要到83分鐘才打開紀錄，來自馬田奧迪加特與隊友撞牆後橫傳，接應的杜沙特第一時間起腳破網，為阿仙奴射成1：0。

睇17次重播 判柏保路侵犯拉耶在先

95分鐘，韋斯咸的最後一擊獲得角球，連門將靴曼臣也上前助攻。門前混戰後，哥林威爾遜起左腳抽射，以為為韋斯咸搶得寶貴1分之際，VAR介入；球證最終經VAR提示後，到場邊睇足17次重播，經過4分17秒後，判定韋斯咸前鋒柏保路侵犯拉耶在先，吹走韋斯咸的入球，成為今場、甚至是今季最關鍵的時刻之一。

「兵工廠」最終保住1：0的勝局，賽後以24勝7和5負得79分排榜首，領先次席的曼城5分但踢多一場。阿仙奴尚餘兩場比賽，對手分別為般尼以及水晶宮。落敗的韋斯咸則以9勝9和18負得36分排第18，落後第17位的熱刺1分之餘踢多場；熱刺將於今晚深夜3點迎戰列斯聯。