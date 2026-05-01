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英超｜熱刺深陷護級漩渦 普捷天奴：看見他們受苦我很難受

足球世界
更新時間：07:17 2026-05-01 HKT
發佈時間：07:17 2026-05-01 HKT

目前熱刺在英超排名第18位，在聯賽僅餘4輪的情況下，距離安全線仍有2分差距，護級形勢岌岌可危。曾帶領熱刺闖入歐聯決賽的功勳領隊普捷天奴，近日在訪問中對老東家的處境表示深切同情。

普捷天奴在Podcast 節目《Stick to Football》中動情表示：「我真的很愛熱刺。無論作為教練還是個人，熱刺都是我生命中極其重要的一部分。看到球會內部人員和球迷現在如此痛苦，我真的很難過，這實在令人難以接受。」

普捷天奴不排除未來會返英格蘭執教。法新社
普捷天奴不排除未來會返英格蘭執教。法新社
普捷天奴曾帶領熱刺打入歐聯決賽。法新社
普捷天奴曾帶領熱刺打入歐聯決賽。法新社
普捷天奴正全力帶領美國備戰世界盃。法新社
普捷天奴正全力帶領美國備戰世界盃。法新社

未來重返北倫敦？普帥：我有這種特質

這名阿根廷名帥在離開熱刺後，曾先後執教巴黎聖日耳門（PSG）及車路士，目前正全力備戰帶領主辦國美國隊出戰今夏世界盃。被問到未來會否重返熱刺，普捷天奴大開綠燈：「總有一天會的，我很喜歡英格蘭，我覺得我的性格和執教風格與英超非常契合。」

熱刺上周六擊敗已降班的狼隊，取得今年首場聯賽勝仗，暫時止血。然而，勝利代價沉重，中場核心沙維西蒙斯（Xavi Simons）在比賽中膝蓋重傷，確定賽季報銷；主力前鋒蘇蘭基（Dominic Solanke）亦在同場比賽傷出，預料將缺陣周日作客阿士東維拉的硬仗。熱刺餘下對手除了維拉，還有列斯聯、車路士和愛華頓。

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