歐聯｜巴黎聖日耳門後衛夏基美大腿受傷 無緣對拜仁次回合生死戰

巴黎聖日耳門官方證實，主力右後衛夏基美（Achraf Hakimi）因右大腿受傷，將缺席對陣拜仁慕尼黑的歐聯4強次回合賽事，預計需休戰數周。

夏基美將可趕及在世界盃前復出。法新社

PSG將於下周三與拜仁再戰。法新社

夏基美肯定缺席下周三的歐聯次回合賽事。法新社

這名27歲的摩洛哥國腳，是在周二首回合以5：4擊敗拜仁的激戰中受傷。儘管夏基美踢足90分鐘，但賽後檢查顯示傷勢不輕。PSG發聲明表示，夏基美將缺席未來幾周的比賽，這意味着他肯定錯失周三作客安聯球場的關鍵戰。若PSG能保住領先優勢殺入決賽，他才有望在5月30日的歐聯決賽復出，硬撼馬德里體育會或阿仙奴的勝方。夏基美今季深受傷患困擾，去年11月亦曾在歐聯聯賽階段鬥拜仁時，因嚴重扭傷腳踝休戰兩個月。

無礙世界盃征途

雖然缺席歐聯大戰對PSG影響極大，但對摩洛哥國家隊而言則是虛驚一場。醫療團隊預計夏基美能趕及於2026年世界盃前康復，並以隊長身份領軍出征。夏基美至今已為國家隊上陣95次，是摩洛哥奪得2022世界盃殿軍及2025非洲盃亞軍的絕對功臣。