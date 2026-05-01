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歐協聯｜沙亞21秒入波創紀錄 水晶宮3：1薩克達

足球世界
更新時間：06:23 2026-05-01 HKT
發佈時間：06:23 2026-05-01 HKT

水晶宮於周四晚在波蘭中立場舉行的歐協聯4強首回合，憑前鋒伊斯美拿沙亞創紀錄的閃電入球，加上鎌田大地及佐真拿臣各建一功，以3：1擊敗薩克達，極有希望闖入球會史上首個歐洲大賽決賽。

水晶宮開賽僅21秒便打開紀錄，他們在中圈開波後，由門將甸軒達臣大腳踢上前，兩軍幾下空中來回後，桑馬迪達與隊友撞牆配合妙傳予後上的沙亞單刀射入，打破歐協聯史上最快入球紀錄。換邊後，薩克達在初段發力，藉角球攻勢由奧查列高於47分鐘攻入扳平。水晶宮11分鐘後再度領先，鎌田大地於58分鐘在禁區內勁射破網，取得自 2024年10月以來首個球會入球。

桑馬迪達今場表現出色。美聯社
桑馬迪達今場表現出色。美聯社
水晶宮眾將慶祝伊斯美拿沙亞破紀錄的入球。美聯社
水晶宮眾將慶祝伊斯美拿沙亞破紀錄的入球。美聯社
水晶宮有望自創會以來，首次打入歐洲球會賽決賽。美聯社
水晶宮有望自創會以來，首次打入歐洲球會賽決賽。美聯社

4800萬鎊新援建功

比賽尾段，1月以破球會紀錄身價加盟的佐真拿臣接應鎌田大地的直線，冷靜射成3：1。這名挪威前鋒雖然在聯賽表現平平，但此球對他及球隊都意義重大。最終水晶宮保持3：1勝果完場，打入決賽機會高唱入雲。

加士拿告別戰有望奪標

值得一提的是，今季後離隊的領隊加士拿（Oliver Glasner），繼上季奪得足總盃後，有望帶領這支歐協聯奪標熱門在5月27日的萊比錫決賽再捧盃。次回合將於5月7日回師水晶宮主場進行。至於另一場4場首回合賽事，華歷簡奴以1：0小勝斯特拉斯堡。

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