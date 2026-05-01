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歐霸｜基斯活特一箭定江山　森林1：0險勝維拉拔頭籌

足球世界
更新時間：06:06 2026-05-01 HKT
發佈時間：06:06 2026-05-01 HKT

諾定咸森林於周四晚的歐霸盃4強首回合，憑前鋒基斯活特在下半場射入關鍵12碼，主場以1：0小勝阿士東維拉。這場「英超內戰」充滿戲劇性，森林帶著一球優勢，下周將作客維拉公園球場爭奪決賽席位。

上半場雙方互有攻守，維拉門將達米安馬天尼斯（Emi Martinez）表現神勇，於33分鐘在白界線上救出伊戈捷西斯（Igor Jesus）的近射。森林門將史堤芬奧迪加（Stefan Ortega）亦不遑多讓，先後救出泰利文斯（Youri Tielemans）及奧利屈堅斯（Ollie Watkins）的射門，力保不失。兩隊半場互交白卷。

迪治尼在禁區內犯下天條一刻。（美聯社）
迪治尼在禁區內犯下天條一刻。（美聯社）
基斯活特主射12碼，替森林一箭定江山。（美聯社）
基斯活特主射12碼，替森林一箭定江山。（美聯社）
維拉領隊艾馬利賽後感到相當失望。（美聯社）
維拉領隊艾馬利賽後感到相當失望。（美聯社）

迪治尼手球送禮

今場轉捩點出現在71分鐘，維拉後衛盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）在皮球疑似出界之際，竟舉起雙手阻擋皮球。經VAR介入後，證實皮球當時並未完全出界，球證判罰12碼。基斯活特操刀一箭定江山，最終森林保持1：0勝果完場，主帥域陀佩雷拉（Vitor Pereira）先贏一仗。

這場落敗對爭標熱門維拉打擊甚大。主帥艾馬利（Unai Emery）執教生涯曾四度奪得歐霸冠軍，今次僅是他近28場歐霸賽事的第2場敗仗。維拉隊長屈堅斯賽前曾直言，這可能是球隊目前班底爭奪錦標的最後機會，若次回合未能翻盤，維拉恐再次與冠軍無緣。

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