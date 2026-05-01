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英超｜般尼與史葛柏加協議離職　「升班專家」難逃英超降班魔咒

足球世界
更新時間：05:53 2026-05-01 HKT
發佈時間：05:53 2026-05-01 HKT

英超球隊般尼官方宣布，與領隊史葛柏加達成協議，雙方即時終止合作關係。般尼在上周主場不敵曼城後，確定提早4輪宣告護級失敗，下季將重返英冠賽場。

般尼在聲明中確認，曾於2021-22球季接替戴治（Sean Dyche）擔任看守領隊的積遜（Mike Jackson），將再次臨危受命，帶領球隊完成本季餘下的4場聯賽。目前般尼落後護級線的韋斯咸16分，在只剩下12分可爭的情況下，降班已成定局。

般尼下季需降回英冠作賽。（法新社）
般尼下季需降回英冠作賽。（法新社）
柏加曾帶領3支球會升上英超，但在英超戰績惡劣。（法新社）
柏加曾帶領3支球會升上英超，但在英超戰績惡劣。（法新社）
般尼在敗給曼城後，來季確認需回英冠作賽。（法新社）
般尼在敗給曼城後，來季確認需回英冠作賽。（法新社）

史葛柏加於2024年夏天接替轉投拜仁的高柏尼，隨即帶領般尼以100分奪得英冠亞軍，當時更創下46場聯賽僅失16球的強悍紀錄。然而，這份穩健並未能帶到英超，本季般尼防線大崩潰，至今已失掉聯賽最高的68球雖然開季表現尚可，曾在前9場勝出3場，但自去年10月以來，球隊僅在2月擊敗過水晶宮，陷入長時間入球荒及失分潮，最終與狼隊雙雙淪為降班馬。

執教生涯的「升班易、護級難」

史葛柏加職業生涯雖曾帶領富咸、般奴茅夫及般尼成功升上英超，但在頂級聯賽的執教成績卻強差人意。他先後帶領富咸及般尼在重返英超首季便宣告降班，而2022-23球季執教般奴茅夫時，更在慘負利物浦0：9後被解僱。

般尼本季最後4場賽事分別會對陣列斯聯、阿士東維拉及阿仙奴，並將在5月24日最後一輪主場迎戰同樣須降班的狼隊。

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