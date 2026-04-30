世界盃2026‧列強點評│卡塔爾晉級旅途存爭議 有星級教頭仍難看好

卡塔爾在上屆世界盃3戰全敗出局，今屆出線過程又極具爭議，並非全靠本身實力過關，要在B組脫穎而出並不容易。再者該隊續以上屆班底為骨幹，縱有星級教頭盧柏泰基領軍亦不存厚望，倒不如以取得決賽周歷史第1分為目標更實際？

過級非全靠實力過關

上屆卡塔爾以主辦國身份首度出戰世盃，表現平平墊底出局。他們在兩年前的亞洲盃以半冷身分衛冕，以為要躋身亞洲一線之際，今屆外圍賽晉級過程又欠缺說服力，第3圈A組6隊中僅以第4名晉身附加賽。到第4圈亞洲足協又突然宣布，將卡塔爾、阿曼及阿聯酋3隊的附加賽全數在卡塔爾舉行，後者佔主場之利下於第4圈A組錄1勝1和，以榜首取得決賽周席位，並非全算實力過關。

卡塔爾(白衫)爭出線難度大，以決賽周首分為目標更實際。路透社

卡塔爾以上屆班底為骨幹，成績未必有改善。路透社

仍舊上屆世盃班底為骨幹

雖然卡塔爾國內聯賽水平已提升不少，在多位星級外援羅拔圖法明奴、亞歷山大米祖域加盟下，本土球員的競爭力大增，但國家隊仍然以多位上屆世盃成員為骨幹，包括爆炸頭鋒將阿克林阿費夫、力量型中鋒艾莫斯阿里、中場保迪化等，演出料與去屆差不多。

踢不出盧柏泰基傳控風格

卡塔爾現由盧柏泰基帶領，但這位前西班牙國家隊教頭自去年5月起，領軍11場只贏2場，可見以卡塔爾球隊的級數，未能實踐其傳控風格。該隊要晉級難度大，反而可以取得歷史第1分為目標。

卡塔爾世界盃B組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手

13-06 深夜3:00 瑞士

19-06 早上6:00 加拿大

24-06 深夜3:00 波斯尼亞

卡塔爾焦點球員

盧卡斯文迪斯

位置：中堅

出生日期：03-07-1990

效力球會：艾華卡拉

國際賽上陣/入球：28場/2球

卡塔爾中堅盧卡斯文迪斯。法新社

阿克林阿費夫

位置：前鋒

出生日期：18-11-1996

效力球會：艾薩德

國際賽上陣/入球：130場/40球

卡塔爾前鋒阿克林阿費夫。路透社

艾莫斯阿里

位置：前鋒

出生日期：19-08-1996

效力球會：艾杜哈尼

國際賽上陣/入球：123場/57球

卡塔爾前鋒艾莫斯阿里。法新社