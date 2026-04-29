歐聯│拜仁三叉戟又各入一球 今季共100球冠絕全歐 奧利斯一數據成第一人

拜仁慕尼黑雖然在周二歐聯4強首回合對攻大戰，作客4:5不敵巴黎聖日耳門，但進攻三叉戟繼續有好表現，哈利卡尼(Harry Kane)、路易斯迪亞斯(Luis Diaz)和米高奧利斯(Michael Olise)各入一球。3人本季各賽事共入100球，是全歐洲火力最強的進攻三叉戟，當中奧利斯累積20球、25次助攻，是今季歐洲五大聯賽中首位入球和助攻均超過20次的球隊。

路易斯迪亞斯周二歐聯4強首回合對攻大戰進貢一球。路透社

哈利卡尼周二歐聯4強首回合對攻大戰進貢一球。新華社

卡尼、奧利斯、迪亞斯各入一球

哈利卡尼、米高奧利斯和路易斯迪亞斯今場均攻破聖日耳門大門，其中前者還有1次助攻，各人延續近期的大順腳風。卡尼本季所有比賽共入54球；迪亞斯就有26球；奧利斯剛好突破20大關，3人合共有100球，是歐洲本季首個入球總數踏入三位數的進攻三叉戟。他們亦是全歐火力最猛的進攻組合，比第2位皇家馬德里的基利安麥巴比、雲尼斯奧斯祖利亞、費達歷高華維迪的69球，多31球；第3位是合共入了62球的巴塞隆拿3人組拉明耶馬、拉芬夏比洛尼和費倫托利斯。

奧利斯收錄本季第20個入球後，連同25次助攻，成為本季歐洲五大聯賽中首位入球和助攻次數都達到20球或以上的球員。路透社

3人合共入100球冠絕全歐洲

卡尼賽後表示：「我們雖然輸波，但能夠從落後2:5追到4:5，仍然非常自豪。客場落後2:5是非常艱難的局面，但我們一直努力和戰鬥。」而奧利斯收錄本季第20個入球後，連同25次助攻，成為本季歐洲五大聯賽中首位入球和助攻次數都達到20球或以上的球員，狀態和腳風都非常穩定。

