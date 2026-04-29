Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026‧列強點評｜波斯尼亞第2次出戰世盃仍靠40歲迪斯高擔大旗

足球世界
更新時間：10:32 2026-04-29 HKT
發佈時間：10:32 2026-04-29 HKT

波斯尼亞於世界盃外圍賽附加賽爆冷淘汰4屆冠軍意大利，國家史上第二次晉身世界盃決賽周。該隊於2014世界盃曾擊敗伊朗嘗到勝果，今次捲土重來爭取首次於分組賽出線。年屆40歲的波斯尼亞隊長迪斯高，今屆世界盃他仍肩負為球隊士哥重任。

波斯尼亞被編入B組。路透社
波斯尼亞被編入B組。路透社
迪斯高(右)是波斯尼亞射手。美聯社
迪斯高(右)是波斯尼亞射手。美聯社

上陣148次射入73球

世盃外歐洲區附加賽決賽，波斯尼亞被一致睇淡之下1:1逼和意大利，更於互射12碼勝4:1爆冷將這支4屆冠軍踢出局，取得決賽周入場券。隊長迪斯高代表波斯尼亞上陣148次射入73球，兩項數據都是國家紀錄。他雖已年屆40仍是球隊攻擊重心，外圍賽上陣9場入6球，佔球隊總入球35%，今屆仍肩負數胡重任。
而波斯尼亞第一次出戰世界盃決賽周是2014，並於分組賽3:1擊敗伊朗取得隊史決賽周首勝，最終以小組第3名畢業。所以，波斯尼亞今屆的目標將會是再進一步爭取出線淘汰賽。該隊今屆被編入B組，對手有主辦國之一的加拿大、卡塔爾和瑞士，波斯尼亞世界排名雖然最低，但挾淘汰意大利之氣勢，加上之前曾擊敗伊朗，今屆有機會在另一亞洲球隊卡塔爾身上搶3分，力爭以小組第3名出線。

波斯尼亞世界盃B組賽程
日期    開賽時間(香港時間)    對手
12-06    深夜3:00    加拿大
18-06    深夜3:00    瑞士
24-06    深夜3:00    卡塔爾

波斯尼亞焦點球員
迪斯高(Dzeko Edin)
位置：前鋒
出生日期：17-03-1986
效力球會：史浩克04
國際賽上陣/入球：148場/73球

迪斯高
迪斯高

迪米洛域(Ermedin Demirovic)
位置：前鋒
出生日期：25-03-1988
效力球會：史特加
國際賽上陣/入球：38場/4球

迪米洛域
迪米洛域

阿馬達迪(Amar Dedic)
位置：後衛
出生日期：08-08-2002
效力球會：賓菲加
國際賽上陣/入球：26場/1球

阿馬達迪
阿馬達迪

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖掀議 女事主突改口稱「與閨蜜幻想」｜Juicy叮
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖掀議 女事主突改口稱「與閨蜜幻想」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
特級怨種︱野蠻阿婆護短「熊孩」孫狂罵司機 天津漢2年發同一片835次訴不公
特級怨種︱野蠻阿婆護短「熊孩」孫狂罵司機 天津漢2年發同一片835次訴不公
奇聞趣事
2026-04-28 07:30 HKT
落難手機龍頭成功轉型發「光」 諾基亞股價16年高 專家解讀光通訊市場前景大｜星市攻略
落難手機龍頭成功轉型發「光」 諾基亞股價16年高 專家解讀光通訊市場前景大｜星市攻略
投資理財
5小時前
以同理心點亮不平凡 師生並肩跨越成長障礙 匡智張玉瓊晨輝學校六度榮膺行政長官卓越教學獎 陪伴學童綻放閃亮人生 點亮不平凡的軌跡：信念驅動創新改變
教育資訊
2小時前
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
影視圈
18小時前
《正義女神》大結局劇透 佘詩曼為繼女上庭對抗陳煒 「高成彬」下場曝光因母成魔？
《正義女神》大結局劇透 佘詩曼為繼女上庭對抗陳煒 「高成彬」下場曝光因母成魔？
影視圈
13小時前
內地客呻西貢食海鮮一肚氣？自購海鮮餐廳代加工 不滿「失蹤式上菜」被當隱形人 網民：本地人都不會去
內地客呻西貢食海鮮一肚氣？自購海鮮餐廳代加工 不滿「失蹤式上菜」被當隱形人 網民：本地人都不會去
飲食
18小時前
網傳不銹鋼煲有假貨？拆解不銹鋼廚具編號 消委會教6招防重金屬
網傳不銹鋼煲有假貨？拆解不銹鋼廚具編號 消委會教6招防重金屬
食用安全
19小時前
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
飲食
19小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT