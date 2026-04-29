世界盃2026‧列強點評｜波斯尼亞第2次出戰世盃仍靠40歲迪斯高擔大旗
更新時間：10:32 2026-04-29 HKT
發佈時間：10:32 2026-04-29 HKT
發佈時間：10:32 2026-04-29 HKT
波斯尼亞於世界盃外圍賽附加賽爆冷淘汰4屆冠軍意大利，國家史上第二次晉身世界盃決賽周。該隊於2014世界盃曾擊敗伊朗嘗到勝果，今次捲土重來爭取首次於分組賽出線。年屆40歲的波斯尼亞隊長迪斯高，今屆世界盃他仍肩負為球隊士哥重任。
上陣148次射入73球
世盃外歐洲區附加賽決賽，波斯尼亞被一致睇淡之下1:1逼和意大利，更於互射12碼勝4:1爆冷將這支4屆冠軍踢出局，取得決賽周入場券。隊長迪斯高代表波斯尼亞上陣148次射入73球，兩項數據都是國家紀錄。他雖已年屆40仍是球隊攻擊重心，外圍賽上陣9場入6球，佔球隊總入球35%，今屆仍肩負數胡重任。
而波斯尼亞第一次出戰世界盃決賽周是2014，並於分組賽3:1擊敗伊朗取得隊史決賽周首勝，最終以小組第3名畢業。所以，波斯尼亞今屆的目標將會是再進一步爭取出線淘汰賽。該隊今屆被編入B組，對手有主辦國之一的加拿大、卡塔爾和瑞士，波斯尼亞世界排名雖然最低，但挾淘汰意大利之氣勢，加上之前曾擊敗伊朗，今屆有機會在另一亞洲球隊卡塔爾身上搶3分，力爭以小組第3名出線。
波斯尼亞世界盃B組賽程
日期 開賽時間(香港時間) 對手
12-06 深夜3:00 加拿大
18-06 深夜3:00 瑞士
24-06 深夜3:00 卡塔爾
波斯尼亞焦點球員
迪斯高(Dzeko Edin)
位置：前鋒
出生日期：17-03-1986
效力球會：史浩克04
國際賽上陣/入球：148場/73球
迪米洛域(Ermedin Demirovic)
位置：前鋒
出生日期：25-03-1988
效力球會：史特加
國際賽上陣/入球：38場/4球
阿馬達迪(Amar Dedic)
位置：後衛
出生日期：08-08-2002
效力球會：賓菲加
國際賽上陣/入球：26場/1球
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