世界盃2026‧列強點評｜波斯尼亞第2次出戰世盃仍靠40歲迪斯高擔大旗

波斯尼亞於世界盃外圍賽附加賽爆冷淘汰4屆冠軍意大利，國家史上第二次晉身世界盃決賽周。該隊於2014世界盃曾擊敗伊朗嘗到勝果，今次捲土重來爭取首次於分組賽出線。年屆40歲的波斯尼亞隊長迪斯高，今屆世界盃他仍肩負為球隊士哥重任。

波斯尼亞被編入B組。路透社

迪斯高(右)是波斯尼亞射手。美聯社

上陣148次射入73球

世盃外歐洲區附加賽決賽，波斯尼亞被一致睇淡之下1:1逼和意大利，更於互射12碼勝4:1爆冷將這支4屆冠軍踢出局，取得決賽周入場券。隊長迪斯高代表波斯尼亞上陣148次射入73球，兩項數據都是國家紀錄。他雖已年屆40仍是球隊攻擊重心，外圍賽上陣9場入6球，佔球隊總入球35%，今屆仍肩負數胡重任。

而波斯尼亞第一次出戰世界盃決賽周是2014，並於分組賽3:1擊敗伊朗取得隊史決賽周首勝，最終以小組第3名畢業。所以，波斯尼亞今屆的目標將會是再進一步爭取出線淘汰賽。該隊今屆被編入B組，對手有主辦國之一的加拿大、卡塔爾和瑞士，波斯尼亞世界排名雖然最低，但挾淘汰意大利之氣勢，加上之前曾擊敗伊朗，今屆有機會在另一亞洲球隊卡塔爾身上搶3分，力爭以小組第3名出線。

波斯尼亞世界盃B組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手

12-06 深夜3:00 加拿大

18-06 深夜3:00 瑞士

24-06 深夜3:00 卡塔爾

波斯尼亞焦點球員

迪斯高(Dzeko Edin)

位置：前鋒

出生日期：17-03-1986

效力球會：史浩克04

國際賽上陣/入球：148場/73球

迪斯高

迪米洛域(Ermedin Demirovic)

位置：前鋒

出生日期：25-03-1988

效力球會：史特加

國際賽上陣/入球：38場/4球

迪米洛域

阿馬達迪(Amar Dedic)

位置：後衛

出生日期：08-08-2002

效力球會：賓菲加

國際賽上陣/入球：26場/1球

阿馬達迪