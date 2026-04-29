西甲｜傳巴塞隆拿放棄行使買斷權 改為再次借用拉舒福特一季
更新時間：07:42 2026-04-29 HKT
發佈時間：07:42 2026-04-29 HKT
發佈時間：07:42 2026-04-29 HKT
由曼聯外借巴塞隆拿的拉舒福特，來季將有機會在西甲征戰。但《天空體育》報道指，巴塞雖然有以2600萬鎊收購拉舒福特的選擇，但這支西甲班霸因財政考慮，改以尋求續借用一季。
費歷克開綠燈
儘管拉舒福特近期未能穩佔正選，但巴塞主帥費歷查仍深信愛將在戰術部署上的價值，因此已對於拉舒福特再留效一季「開綠燈」。拉舒福特今季在巴塞表現不俗，於各項賽事上陣45場，貢獻13個入球13次助攻。
早前《天空體育》報道指，巴塞希望與曼聯就原協議中附帶的2600萬鎊買斷選項議價，但遭到「紅魔」拒絕。巴塞由於財政考慮，希望由買斷改為第二次借用，以控制支出。《Goal.com》報道引述，轉會專家柏萊頓堡談及這次談判的最新進展表示：「據悉巴塞正積極爭取再度借用拉舒福特，與曼聯的談判仍在進行中。巴塞目前不願觸發2600萬鎊的買斷選項，理想方案是再度租借，否則希望將費用談低。無論如何，拉舒福特應該會留隊，此方案已獲費歷克批准。」
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