歐聯｜史上最多入球4強戰 巴黎聖日耳門首回合5：4拜仁慕尼黑

巴黎聖日耳門和拜仁慕尼黑今晨於歐聯4強首回合，合演入球騷，並寫入史冊。兩軍半場已入5球，最終PSG以5：4擊敗拜仁，這場成為歐聯史上入球最多的4強戰。

上半場合轟5球

拜仁於17分鐘憑哈利卡尼射入12碼開紀錄，之後PSG連入兩球反先。先是基華拉斯基利亞於24分鐘，在左路推大位射遠柱，射破紐亞十指關。33分鐘，祖奧尼維斯接應奧士文尼丹比利開出的角球，頭槌破網，助PSG反超前2：1。拜仁於41分鐘，憑米高奧利斯於禁區頂勁射破網，追平2：2。

PSG獲爭議12碼

PSG於完上半場前，憑一個有爭議的12碼扳平。拜仁的阿方素戴維斯本身雙手收在背後，在丹比利傳中一刻，戴維斯左手鬆開，皮球省中身體再彈中手；球證被提示到場邊翻看VAR，並判PSG獲得12碼。名將史多夫在評述時，認為這不應該是12碼：「皮球先彈中他的腳，意味着從來都不是飛向他的手。」丹比利操刀中鵠，PSG半場領先3：2。

迪亞斯為拜仁射成4：5。美聯社

PSG 5：4拜仁。美聯社

兩軍合轟9球，寫入史冊。美聯社

PSG下半場兩分鐘入兩球

PSG於下半場2分鐘內連入兩球拉開比數，先是56分鐘，夏基美於右路傳中，伏兵遠柱的7號射近柱入網。58分鐘，PSG一次反擊由迪斯亞杜伊引球後傳予丹比利，後者於禁區邊射近柱入網，PSG領先5：2。

拜仁3分鐘內追兩球

但之後拜仁又再連追兩球。65分鐘，拜仁憑罰球先追一球，烏柏美卡奴接應頂入。68分鐘，哈利卡尼於中圈附近長傳，精準找到路易斯迪亞斯，後者控球後避過敵軍守將射入；旁證隨即舉旗示意越位，但經VAR翻看後，入球成立，拜仁追成落後4：5。但最終PSG仍保住勝局，首回合以5：4擊敗拜仁；次回合將於下周三深夜，在拜仁主場上演。