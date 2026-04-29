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世界盃｜FIFA批准修例 球員衝突時遮口說話可被罰紅牌

足球世界
更新時間：05:56 2026-04-29 HKT
發佈時間：05:56 2026-04-29 HKT

世界盃將於6月中揭幕，兩項規則修訂獲得通過，其中一項是球員若在與對手發生衝突時，以手或球衣遮掩口部說話，有機會被出示紅牌。

離場罷賽可被罰紅牌

這個決定是在加拿大溫哥華舉行的國際足協（FIFA）理事會特別會議上通過，會上批准了FIFA提出的兩項規則修訂。另一項修訂為球員若因不滿球證判決而離開球場，同樣可能面臨紅牌被逐；此修例源於摩洛哥對塞內加爾的非洲國家盃決賽中，塞軍球員一度拉隊離場罷賽的場面。

塞內加爾在非國盃決賽因不滿球證判決，一度離場罷賽。法新社
塞內加爾在非國盃決賽因不滿球證判決，一度離場罷賽。法新社
比列斯甸安尼與雲尼斯奧斯的爭執，成為是次修例的源頭之一。法新社
比列斯甸安尼與雲尼斯奧斯的爭執，成為是次修例的源頭之一。法新社
比列斯甸安尼與皇馬的雲尼斯奧斯祖利亞對話時，以球衣遮掩口部。法新社
比列斯甸安尼與皇馬的雲尼斯奧斯祖利亞對話時，以球衣遮掩口部。法新社

這兩項規則修訂均已獲國際足球協會理事會批准，以賽事自選方式執行，其中FIFA已確認將於今夏世界盃實施。遮口說話問題於今年2月惹熱議，事源賓菲加與皇家馬德里合演的歐聯附加賽首回合，賓菲加翼鋒比列斯甸安尼與皇馬的雲尼斯奧斯祖利亞對話時，以球衣遮掩口部。這名阿根廷國腳被指控種族歧視，並被暫時停賽1場，經歐洲足協調查後，比列斯甸安尼被裁定犯恐同行為，被罰停賽6場，其中3場暫緩執行。

但球員遮口說話是否會被出示紅牌，由球證保留最終決定權，球證將會綜合考慮所有情況後才作出裁決。

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