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歐聯｜伊斯鬥馬體會可候命 奧迪加特：學會承受與成功擦肩而過的遺憾

足球世界
更新時間：05:37 2026-04-29 HKT
發佈時間：05:37 2026-04-29 HKT

阿仙奴力爭雙冠王轉入直路，今晚深夜將於歐聯4強首回合作客馬德里體育會。經過漫長的賽季及頻密的賽程，阿仙奴疲態畢露，傷兵能否趕及今晚復出成為焦點之一。

奧迪加特認為球隊已準備好，於歐聯賽場再次創造歷史。路透社
奧迪加特認為球隊已準備好，於歐聯賽場再次創造歷史。路透社
阿迪達帶領阿仙奴挑戰雙冠王。路透社
阿迪達帶領阿仙奴挑戰雙冠王。路透社
阿仙奴今晚深夜將與馬德里體育會合演4強首回合。路透社
阿仙奴今晚深夜將與馬德里體育會合演4強首回合。路透社

夏維斯、添巴避戰

「兵工廠」上場英超以1：0擊敗紐卡素一役，伊比爾治伊斯和夏維斯分別因傷退下火線。在昨晚的歐聯賽前操練，伊斯有現身，但夏維斯則未見其蹤影。領隊阿迪達在賽前記者會，更新球隊軍情，表示夏維斯和添巴將要避戰，但伊斯和卡拉費奧利則可侯命。

一同出席記者會的奧迪加特，則認為球隊已經準備好，一圓歐聯夢：「這是賽季最精彩的時刻，每個人都鬥志昂揚，充滿期待。明天是我們再次創造歷史的絕佳機會，我們必須汲取過去的一切教訓，迎接這場挑戰。我們一定會做到……但在我們真正奪冠之前，那些與成功擦肩而過的遺憾，將會一直如影隨形。這是我們必須承受和學習的。這是足球的一部分，也是這段旅程的一部分。」

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