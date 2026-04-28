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英超｜爭冠暗藏玄機？ 曼城要求更改賽程避「地獄賽程」

足球世界
更新時間：13:11 2026-04-28 HKT
發佈時間：13:11 2026-04-28 HKT

英超冠軍爭奪戰進入最後直路，曼城與阿仙奴的鬥法，已從球場上延伸至賽程的編排。據英國傳媒報導，曼城方面正向英超賽會提出要求，希望更改作客般尼茅夫的補賽日期，以避免在爭標的關鍵時刻，陷入「地獄賽程」的困境。

歐洲足協不欲決賽撞期

事件的起因，源於曼城還有兩場英超補賽需要安排，分別是作客硬撼般尼茅夫和主場對水晶宮兩仗。由於歐洲足協方面，不希望這場英超補賽，與5月20日舉行的歐霸盃決賽「撞期」，(決賽可能有英格蘭球隊參與），令賽程的編排變得異常複雜。
按照目前的推算，曼城兩場補賽可能需要先在5月13日先於主場對水晶宮，然後在19日作客般尼茅夫，連同5月16日的足總盃決賽對車路士，藍月於短短八日內要應付「週三、週六、週二」的密集賽程，對球員的體能無疑是極大的考驗。

客戰般茅或成爭標關鍵

有見及此，曼城方面希望賽會能重新考慮賽程的先後次序。對「藍月亮」而言，若能在足總盃決賽後，避免立即長途跋涉作客南岸的般尼茅夫，將會對他們在緊湊的爭標戰中更為有利。他們希望可將作客般尼茅夫之戰放到聯賽最後一周。
阿仙奴樂見其成 球迷叫苦連天
據報，曼城英超爭冠對手阿仙奴樂見曼城需要在聯賽的最後一周，才作客硬撼般尼茅夫，期望他們會在壓力下失分。
 

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