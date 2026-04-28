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英超｜攻守全能！ 卡斯米路頭槌破網+創20年防守神數據

足球世界
更新時間：12:09 2026-04-28 HKT
發佈時間：12:09 2026-04-28 HKT

曼聯34歲的巴西中場卡斯米路（Casemiro）「滿血復活」！這位被球迷暱稱為「胖虎」的防守中場，在周一主場對陣賓福特的英超聯賽中，不但攻入開紀錄的一球，更在防守端交出了統治級的表現，創下了一項近20年來無人能及的英超「神數據」，協助「紅魔鬼」最終以2:1擊敗對手，全取三分。

頭槌威力冠絕中場

今季重拾勇態的卡斯米路，今仗再次展現其出色的後上入球能力。比賽僅進行至11分鐘，他便接應中堅哈利·馬古尼（Harry Maguire）的頭槌二傳，在門前一躍而起，頭槌破網，為曼聯先開紀錄。這不但是他今季第九個英超入球，更是他自2022年夏天加盟曼聯以來，在聯賽中頂入的第11個頭槌。這項數據在同期英超所有球員中，排名第四，僅次於艾寧夏蘭特（Erling Haaland）的18球、奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）的16球及基斯活特（Chris Wood）的13球，足證其頭槌威力。

創英超20年防守紀錄

除了在進攻端建功，卡斯米路今仗在防守端的表現，更是無可挑剔。根據數據公司Opta的統計，他全場完成了驚人的11次搶斷、贏得了16次地面对决，並作出了9次解圍。他成為了英超近20個球季以來，第一位能夠在單場比賽中，同時完成這三項驚人數據的球員，完美地詮釋了何謂「一人之力，鎮守中場」。
賽後，卡斯米路亦難掩興奮之情，在個人社交媒體上發文慶祝：「主場氣氛太好了，我們距離目標越來越近！加油！紅魔！」

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