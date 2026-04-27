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英超｜哥迪奧拿暗示下季留隊？ 享受「三冠王」衝刺：明年見！

足球世界
更新時間：19:13 2026-04-27 HKT
發佈時間：19:13 2026-04-27 HKT

曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）的去留問題，一直是球壇焦點。儘管外界盛傳今季將會是他在英格蘭的「最後一舞」，甚至已有人點名馬列斯卡（Enzo Maresca）為其接班人。然而，在帶領球隊逆轉修咸頓，歷史性地連續第四年殺入足總盃決賽後，哥迪奧拿在記者會上的一句說話，卻似乎暗示了他下季將會繼續留任。

哥迪奧拿在記者會暗示下季留隊。美聯社
哥迪奧拿在記者會暗示下季留隊。美聯社

「明年我們再聚」


在記者會的尾聲，哥迪奧拿以一句輕鬆的「明年我們再聚」（See you all next year），結束了與記者的對話。雖然這可能只是一句隨意的告別語，但考慮到他與曼城的合約要到2027年才屆滿，而且他向來有履行合約的習慣，這句話無疑為他的未來，增添了想像空間。

外界盛傳有人點名馬列斯卡（Enzo Maresca）為曼城接班人。路透社
外界盛傳有人點名馬列斯卡（Enzo Maresca）為曼城接班人。路透社

狀態放鬆 享受爭標過程


更值得留意的是，哥迪奧拿在整個記者會上，都表現得異常放鬆和愉快。誠然，剛憑藉尼高干沙利斯（Nico Gonzalez）的絕殺球晉級決賽，心情自然大好。但他賽後的悠閒姿態，卻是近年罕見。他甚至大方地給予球員們數天的假期，直至周三下午才需歸隊，更允許他們在這段短假期中出國旅遊。


為球隊感驕傲


哥迪奧拿的滿足感，源於這支經歷了重組的「新曼城」，再次在球季的最後直路，處於爭奪「三冠王」的有利位置。他對這支球隊的成長，感到非常自豪。他說：「在上個賽季發生了那些事之後，今季被打上了一個問號。球員們會如何反應？」哥迪奧拿解釋道：「我們已經到達了球員們處於最佳狀態的時刻。一家球會的定義，就是能在最後階段為冠軍而戰。我為此感到非常驕傲。當然，我喜歡捧起獎盃，但在這裏永不退縮，這才定義了一家大球會。」
他續說：「不是所有球會都能一直贏波，但在這裡，與阿仙奴、與前幾季的利物浦競爭，連續四次殺入足總盃決賽，這是非凡的。是時候享受它了。」

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