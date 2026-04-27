英超｜倫敦雙雄命運大不同 超級電腦預測阿仙奴奪冠熱刺降班

倫敦雙雄，命運大不同！根據數據分析公司Opta的最新超級電腦預測，今季表現令人失望的熱刺，將會不幸降班，與狼隊及般尼一同跌落英冠。與此同時，他們的北倫敦死敵阿仙奴，則被睇好能夠力壓曼城，贏得自2004年以來的首個英超聯賽冠軍。

超級電腦預測阿仙奴英超奪冠。法新社

熱刺降班機率高達58.6%



目前，熱刺正與韋斯咸進行著激烈的「護級生死戰」。然而，超級電腦對熱刺的前景極度看淡。根據預測，熱刺最終只會以39分完成球季，而韋斯咸則能以一分之差（40分），驚險護級成功。數據顯示，熱刺的降班機率高達58.6%，遠高於主要競爭對手韋斯咸的38.3%。至於其他護級份子，諾定咸森林及列斯聯的降班機率，則分別只有1.9%及1.2%。

超級電腦預測熱刺降班機率高達58.6%。路透社

關鍵四戰定生死



熱刺目前在聯賽榜上，以34分排尾三，比韋斯咸少兩分，但得失球差較佳。他們在餘下的四場比賽中，將會先後硬撼阿士東維拉（作客）、列斯聯（主場）、車路士（作客）及愛華頓（主場），每一場都是不容有失的護級大戰。



阿仙奴被睇好封王



在爭冠形勢方面，超級電腦則對阿仙奴的前景表示樂觀。儘管「兵工廠」目前在多踢一場的情況下，僅領先曼城三分，但超級電腦預測，他們最終將能以82分力壓曼城的79分，成功捧盃。換算成百分比，阿仙奴的奪冠機率高達72.4%，而曼城則只有27.6%。此外，超級電腦亦預測，曼聯、阿士東維拉及利物浦將會取得下季的歐聯參賽資格。