英足盃│車路士1:0列斯聯 換帥即贏波入決賽 力爭8年來首個本土盃賽冠軍

周日溫布萊球場上演第2場英格蘭足總盃準決賽，剛辭退教練羅仙尼亞(Liam Rosenior)的車路士，憑中場安素費南迪斯一箭定江山，1:0擊敗列斯聯，將與曼城爭冠。藍獅今仗由看守教練麥法蘭(Calum McFarlane)領軍，他在1月初曾短暫帶領球隊2場取得1和1負，如今終於取勝。

安素費南迪斯一箭定江山

今場車路士在看守教頭麥法蘭帶領下，控球率稍為佔優有55%，但接戰下來沒有明顯優勢，射門次數反而以8:10些微落後，中目標攻門僅2次，亦亦比列斯聯少1次，不過他們中場安素費南迪斯於23分鐘接應翼鋒柏度尼圖的右路傳中，銅頭一搖破網。藍獅最終憑這全場唯一入球贏1:0，將於5月16日與曼城爭奪冠軍。

安素費南迪斯頭槌建功。路透社

安素費南迪斯頭槌建功。路透社

安素費南迪為車路士一箭定江山。路透社

安素費南迪為車路士一箭定江山。路透社

力爭8年來首個本土盃賽冠軍

今次是車路士時隔4年再入足總盃決賽，對上一次是2021至22球季，可惜決賽與利物浦在法定時間和加時互交白卷，互射12碼事5:6屈居亞軍。球隊對上一次贏得本土盃賽冠軍是2017至2018球季，當時憑夏薩特射入12碼，1:0擊敗曼聯取得足總盃冠軍。

麥法蘭取得執教生涯首勝

至於看守教頭麥法蘭亦取得執教以來首勝，這位40歲少帥在今年1月，曾頂替當時被解僱的馬列斯卡短暫領軍，首場於英超作客1:1逼和曼城，之後造訪富咸就輸1:2，待羅仙尼亞接手後成為其教練團隊一員，如今再臨危授命取得首勝。