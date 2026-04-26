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英超│利物浦贏水晶宮沙拿傷退 拉傷大腿或未能再為紅軍出場

足球世界
更新時間：15:15 2026-04-26 HKT
發佈時間：15:15 2026-04-26 HKT

利物浦在周六英超主場3:1擊敗水晶宮，並趁阿士東維拉作客0:1不敵富咸，升上積分榜第4位。然而該隊鋒將穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)於下半場初段傷出，經初步檢查後證實是大腿肌肉拉傷，預計要抖4周，未能在餘下4輪聯賽上陣。由於此子確定於今夏離隊，換句話說今場或是其紅軍生涯謝幕戰，難怪他緩慢離場時，向晏菲路球場的球迷揮手致意，有告別意味。

埃及國家隊總監稱未能再為紅軍披甲

今場利物浦憑阿歷山大伊沙克收錄傷瘉復出後首個入球，加上安德魯羅拔臣和域斯各入一球，3:1擊敗水晶宮，聯賽3連勝。他們更把握維拉同日不敵富咸，追至34輪同得58分，並憑較佳得失球差優勢升上第4位，取得一場美滿勝仗。然而美中不足是鋒將沙拿於59分鐘因大腿受傷退下火線，周日才作詳細檢查，但紅軍主教練史洛特已作壞打算：「我們不知道其情況，但我們知道的是賽季還有4周結束，剩下的比賽不多，只能看他的傷勢如何，能否復出。」

養傷4周可以趕及踢世界盃

埃及國家隊總監伊巴謙夏辛受訪時確認沙拿大腿肌肉撕裂，需缺席4周，未能再為利物浦上陣，但可以趕及踢世界盃。此子早前宣布將於今夏結束9年紅軍歲月，如果未能在賽季完結前復出，今場就是他最後一次為利物浦出場。他在紅軍的上陣總數就會定格在440場，收錄257球和122次助攻。事實上他緩慢離場時，向晏菲路的主場球迷揮手致意，有告別的含意。

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