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英超│阿仙奴1:0紐卡素重返榜首 終止本土賽事4連敗 伊斯入世界波

足球世界
更新時間：03:20 2026-04-26 HKT
發佈時間：03:20 2026-04-26 HKT

周六英超尾場，阿仙奴憑鋒將伊比爾治伊斯(Eberechi Eze)開賽9分鐘的精彩入球，主場1:0擊敗紐卡素。槍手不單藉今仗終止本土賽事4連敗的頹勢，更重返英超榜首，3分領先踢少一輪的曼城，再次領導群雄。

伊斯開賽9分鐘射入世界波

今場阿仙奴有隊長馬田奧迪加特在中場領軍，鋒線三叉戟由夏維斯、伊比爾治伊斯和馬度基組成。該隊甫開賽即搶攻，只花了9分鐘就有收穫，他們在一次短角球組織中，夏維斯妙傳予伊斯，這名左腳將在禁區外起右腳勁射，皮球直飛遠柱死角破網，火速領先1:0。雙方之後互有攻守，但彼此都未能將皮球送入網窩，槍手最終小勝1:0，取得爭冠關鍵3分。

終止本土比賽4連敗兼重返英超榜首

該隊賽後反壓曼城重返榜首，34輪累積73分，比踢少一場的後者多3分。同時他們亦終止本土比賽4連敗的走勢，之前於聯賽盃和足總盃分別不敵曼城和修咸頓，過去2輪英超又先後負般尼茅夫及藍月，如今終重返勝軌吐烏氣，並為周三歐聯4強首回合作客馬德里體育會壯行色。

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